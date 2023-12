Xây dựng “lá chắn” ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả xâm nhập vào địa bàn

Các lực lượng chức năng thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn để ngăn “hàng cấm” vào địa bàn.

Tập trung địa bàn trọng điểm khu vực cửa khẩu

Giáp với nước bạn Lào, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) là địa bàn trọng điểm về buôn lậu. Địa hình rừng núi hiểm trở, không có dân cư, nhiều đối tượng buôn “hàng cấm” tận dụng thời cơ để cắt rừng vác hàng về xuôi.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo những ngày cuối năm.

Đặc biệt, những ngày cuối năm, hàng hóa thông quan nhộn nhịp càng tiềm ẩn nguy cơ buôn bán, vận chuyển “hàng cấm” nên lực lượng chức năng phải tăng cường công tác tuần tra, giám sát. Tại khu nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu đều được các lực lượng hải quan, biên phòng phối hợp kiểm tra chặt chẽ. Hai bên cánh gà, lực lượng chức năng cũng bố trí 24/24h để tuần tra, kiểm soát.

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, lực lượng hải quan sẽ đẩy mạnh thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh; kịp thời đấu tranh, bắt giữ và xử lý.

Cán bộ hải quan Hà Tĩnh giám sát hàng hóa thông quan qua máy soi hàng hóa.

Ông Bùi Thanh San - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh; nhất là các mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp tết Nguyên đán, hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn tỉnh nhằm đấu tranh, phát hiện, bắt giữ các vụ việc vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các đối tượng buôn lậu”.

Không riêng lực lượng hải quan, thời điểm này, BĐBP Hà Tĩnh cũng đang ráo riết triển khai các giải pháp tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng biên phòng phối hợp với hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát tàu thuyền vào cảng Vũng Áng.

Đại tá Võ Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "Nhận định tình hình buôn lậu trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt nên chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh. Trong đó, biên phòng Hà Tĩnh tập trung vào các địa bàn trọng điểm như: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cảng Vũng Áng - Sơn Dương và các mặt hàng như: ma túy, pháo, xăng dầu, cát sỏi, hàng tiêu dùng... Đơn vị xây dựng mạng lưới cơ sở mật nắm bắt tình hình; tăng cường tuần tra kiểm soát; phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng để đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất”.

Chặn “hàng cấm” lưu thông nội địa

Ở khu vực nội địa, các lực lượng công an, quản lý thị trường... cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu trong nội địa.

Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 1.630 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc vào ngày 13/12

Mới đây nhất, ngày 19/12/2023, tại km 558 quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện lượng lớn bia và rượu ngoại không rõ nguồn gốc (bao gồm: 150 thùng bia Heineken, 80 thùng rượu Black, 10 thùng bia Dark, 30 thùng bia Pilsnerurquell, 100 bao đường kính) do xe ô tô tải mang BKS 29H-784.97 vận chuyển từ Nam ra Bắc. Trước đó, ngày 13/12/2023, tại km 590 quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh), Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện xe ôtô tải BKS 43H-027.79 vận chuyển 1.630 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Liệu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Qua quá trình đấu tranh, chúng tôi nhận thấy các cơ quan chức năng triển khai rất quyết liệt trên mọi mặt trận nhưng các đối tượng vẫn hoạt động hết sức liều lĩnh với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhận định tình hình buôn bán vận chuyển hàng lậu sẽ gia tăng, nhất là đối với mặt hàng pháo nổ và hàng tiêu dùng, vì vậy, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, công an các địa phương tăng cường kế hoạch đấu tranh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn”.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa.

Đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, hiện nay, hàng giả, hàng kém chất lượng còn xuất hiện khá nhiều nên Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cũng triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, đảm bảo bình ổn thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Phan Thanh Bá – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh chia sẻ: "Để đảm bảo thị trường ổn định, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, ngoài sự nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường, cần có sự chủ động vào cuộc của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị. Có như vậy mới ngăn chặn được các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần bình ổn thị trường dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024".

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho tàu nước ngoài không buôn bán, vận chuyển hàng lậu khi vào xuất nhập cảnh tại cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Hà Tĩnh đang xây dựng được “lá chắn” ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả xâm nhập vào địa bàn để Nhân dân được vui tết, đón xuân Giáp Thìn an toàn.

Phan Trâm