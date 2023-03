Xử phạt tiền, tước GPLX 3 tháng với tài xế dừng đón khách “tùy tiện” còn lái xe bỏ đi

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc vừa ra quyết định xử phạt số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng đối với Phan Trung Thông (SN 1976, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô.