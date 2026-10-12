Phát động trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan khu công nghiệp tại Nghi Xuân

Sáng 12/10, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động chỉnh trang, trồng cây xanh tại Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Nghi Xuân.

Đồng chí Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát động chỉnh trang, trồng cây xanh tại KCN Gia Lách và KCN Gia Lách mở rộng.

Nhằm cải thiện cảnh quan, môi trường tại KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-KKT ngày 15/9/2026, triển khai các hoạt động chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp; đồng thời, vận động doanh nghiệp chung tay trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tặng hoa các doanh nghiệp tài trợ.

Sau gần một tháng vận động, tổng kinh phí doanh nghiệp hỗ trợ và cam kết hỗ trợ đạt trên 325 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (60 triệu đồng), Công ty CPEcoland (50 triệu đồng)…

Từ nguồn lực xã hội hoá, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh triển khai trồng 77 cây săng lẻ dọc tuyến đường trục chính và 40 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường tránh thuộc khu vực KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng.

Đại biểu tham gia trồng cây tại các khu công nghiệp.

Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng phát động các doanh nghiệp tổ chức phát quang, vệ sinh, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Cùng với sự đồng hành của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cam kết duy trì việc chỉnh trang khuôn viên, trồng và chăm sóc cây xanh. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng cải tiến công nghệ, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải, hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường.

Lễ phát động là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng KCN xanh, sạch, đẹp, tạo cảnh quan và môi trường sản xuất thuận lợi, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, hướng tới phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng tổ chức các chương trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thành lập Chi hội Doanh nghiệp KCN Gia Lách và giao lưu thể thao, góp phần tăng cường sự gắn bó, đồng hành giữa các đơn vị.