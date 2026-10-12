Phát động trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan khu công nghiệp tại Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát động chỉnh trang, trồng cây xanh tại KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng, lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Sáng 12/10, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động chỉnh trang, trồng cây xanh tại Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng.
Dự lễ phát động có đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Nghi Xuân.
Nhằm cải thiện cảnh quan, môi trường tại KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-KKT ngày 15/9/2026, triển khai các hoạt động chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp; đồng thời, vận động doanh nghiệp chung tay trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).
Sau gần một tháng vận động, tổng kinh phí doanh nghiệp hỗ trợ và cam kết hỗ trợ đạt trên 325 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (60 triệu đồng), Công ty CPEcoland (50 triệu đồng)…
Từ nguồn lực xã hội hoá, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh triển khai trồng 77 cây săng lẻ dọc tuyến đường trục chính và 40 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường tránh thuộc khu vực KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng.
Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng phát động các doanh nghiệp tổ chức phát quang, vệ sinh, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động tại các khu công nghiệp.
Cùng với sự đồng hành của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cam kết duy trì việc chỉnh trang khuôn viên, trồng và chăm sóc cây xanh. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng cải tiến công nghệ, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải, hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường.
Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng KCN xanh, sạch, đẹp, tạo cảnh quan và môi trường sản xuất thuận lợi, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, hướng tới phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng tổ chức các chương trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thành lập Chi hội Doanh nghiệp KCN Gia Lách và giao lưu thể thao, góp phần tăng cường sự gắn bó, đồng hành giữa các đơn vị.
KCN Gia Lách có diện tích 100 ha. Hiện đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp với 23 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Dự án KCN Gia Lách mở rộng có quy mô 250 ha do Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đạt gần 40% kế hoạch. Theo kế hoạch, khu nhà điều hành dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 10/2026; hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Hiện nay, một số nhà đầu tư Nhật Bản, Trung Quốc đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.
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