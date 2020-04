9 người thương vong trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Mỹ ở Afghanistan

Một nhóm tay súng tối 16/4 (giờ địa phương) tiến hành cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Bagram của Mỹ tại Afghanistan, khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Cảnh đổ nát tại căn cứ quân sự Bagram sau một vụ tấn công hôm 11/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Sputnik News của Nga dẫn một nguồn tin dân sự cho biết vụ tấn công diễn ra vào khoảng 10h tối. 5 người thiệt mạng đều là nhân viên căn cứ không quân Bagram.

Theo nguồn tin, cả 9 nạn nhân đều là công dân Afghanistan. Họ đang di chuyển trên cùng một chiếc xe khi vụ tấn công xảy ra gần căn cứ Bagram.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, giới chức quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ tấn công.

Căn cứ không quân Bagram nằm ở tỉnh Parwan của Afghanistan là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, vào ngày 9/4, trong một tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Twitter, Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết (Resolute Support) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, 5 quả tên lửa đã rơi trúng căn cứ không quân Bagram. Không có thương vong trong vụ tấn công này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng thông báo các tay súng của tổ chức này đã tấn công một máy bay trực thăng đang hạ cánh xuống căn cứ Bagram. Trong khi đó, Taliban tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ và lực lượng Taliban đạt thỏa thuận về việc rút các binh sĩ nước ngoài, do Mỹ đứng đầu, về nước đổ lại các đảm bảo an ninh từ Taliban. Thỏa thuận này không bao gồm các tay súng IS.

Phương Đặng

(Theo Sputnik)