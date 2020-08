Cố vấn Nhà Trắng bất ngờ từ chức

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway ngày 23/8 (giờ Mỹ) bất ngờ tuyên bố sẽ rời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway. (Ảnh: Reuters)

“Tôi sẽ rời khởi Nhà Trắng vào cuối tháng này”, bà Conway cho biết trong một tuyên bố. Lý do mà nữ cố vấn 53 tuổi đưa ra là bà muốn tập trung hơn cho gia đình.

Cố vấn Nhà Trắng Conway từng là người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, có công lớn trong việc giúp ông Trump chiến thắng tại cuộc bầu cử hồi tháng 11/2016.

Bà từng là nhà thống kê và chiến lược chính trị. Khi ông Trump đắc cử, bà Conway trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên thắng cử.

Theo báo The Washington Post, cách đây 4 năm, bà Conway đã từng do dự về việc tham gia chính quyền của ông Trump với lý do áp lực công việc cao có thể chiếm hết thời gian của bà dành cho gia đình.

Quyết định từ chức của bà Conway diễn ra khi chưa đầy 3 tháng nữa cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm sẽ diễn ra.

Theo cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất do RealClearPolitics thực hiện, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump 7,7 điểm phần trăm, thấp hơn so với mức chênh lệch 10,2 hồi cuối tháng 6. Ứng viên đảng Dân chủ cũng dẫn trước từ 5 điểm trở lên ở các bang chiến trường như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Florida.

Phương Đặng

(Theo Reuters)