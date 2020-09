Giám đốc ngân hàng tìm thấy kim cương 9,07 carat ở công viên Mỹ

Một giám đốc ngân hàng Mỹ đã phát hiện viên kim cương 9,07 carat tại công viên ở bang Arkansas.

Viên kim cương 9,07 carat. Ảnh: AP

Hãng thông thấn AP (Mỹ) dẫn thông báo từ công viên Crater of Diamonds, bang Arkansas xác nhận anh Kevin Kinard (33 tuổi) đã phát hiện ra viên kim cương trong ngày 7/9.

Kinard kể lại vào ngày hôm đó đã cùng bạn mang dụng cụ sàng lọc tới công viên Crater of Diamonds. Sau khi sàng lọc đất trong khoảng 10 phút, anh phát hiện một thứ như pha lê và quyết định để vào trong túi.

Vài tiếng sau đó, nhân viên của công viên Crater of Diamonds sẽ giúp khách hàng phân loại những thứ họ sàng lọc được. Và Kinard đã vô cùng bất ngờ khi biết tin bản thân đã phát hiện ra một viên kim cương 9,07 carat.

Đại diện của Crater of Diamonds cho biết vào ngày 20/8, cơn bão Laura đã càn quét qua nơi đây gây mưa lớn và đến ngày ông Kinard đến công viên, trời nắng do vậy anh đã may mắn bắt gặp được viên kim cương do nắng phản chiếu.

Anh Kevin Kinard và viên kim cương tìm được. Ảnh: AP

Du khách khi đến công viên Crater of Diamonds sẽ được học hỏi thêm thông tin về kim cương. Họ còn được trực tiếp sàng lọc tìm kiếm kim cương tại đây.

Viên kim cương do Kinard phát hiện là viên kim cương lớn thứ hai được ghi nhận tại công viên Crater of Diamonds trong lịch sử 48 năm kể từ khi thành lập.

Tính đến 23/9, tổng cộng có 246 viên kim cương được tìm thấy tại công viên Crater of Diamonds trong năm nay. Trung bình mỗi ngày tại Crater of Diamonds ghi nhận khách tìm được 1-2 viên kim cương.

Kim cương tại Crater of Diamonds chủ yếu có 3 màu trắng, nâu và vàng. Công viên này đang hạn chế chỉ bán 1.000 vé/ngày do dịch COVID-19.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức