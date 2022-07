Hai yêu cầu khẩn của WHO trong sóng Covid-19 mới

Tiêm vaccine liều tăng cường và cung cấp thuốc kháng virus cho người dân là yêu cầu khẩn của WHO khi nhiều quốc gia đang đối mặt với làn sóng Covid mới.

Tuyên bố được đưa ra trong buổi họp hàng tuần về vấn đề Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 6/7.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong buổi họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã tăng gần 30% trong hai tuần qua. Tại châu Âu và châu Mỹ, BA.4 và BA.5 đang tạo nên làn sóng mới.

Australia và New Zealand cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch với số ca đang gia tăng và nhiều biến thể đồng thời xuất hiện. Trung bình trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới tại New Zealand là 7.200 người/ngày, tăng so với mức 5.400 người/ngày trong giai đoạn 7 ngày trước đó. Đây là mức thống kê cao nhất trong hơn một tháng qua ghi nhận tại quốc gia này.

Trong khi đó, ngày 4/7, Trung Quốc phong tỏa tỉnh An Huy với khoảng 1,7 triệu dân sau khi giới chức y tế ghi nhận gần 300 ca Covid.

Các quốc gia Đông Nam Á cũng chứng kiến số ca mắc mới gia tăng, một số nước như Indonesia yêu cầu người dân phải tiêm mũi vaccine tăng cường mới được đến nơi công cộng.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesuscho biết trong đợt dịch mới, thế giới đứng trước 4 thách thức lớn, có thể khiến Covid-19 lây lan nhanh.

Thứ nhất, tỷ lệ xét nghiệm đã giảm tại nhiều quốc gia. Điều này khiến các nước không có cái nhìn hoàn chỉnh về sự phát triển của virus và gánh nặng bệnh tật thực sự trên toàn cầu. Từ đó giới y khoa không thể đưa ra các biện pháp điều trị đủ sớm để ngăn ngừa các ca nhiễm nghiêm trọng và tử vong.

Tiếp theo, các phương pháp điều trị mới, đặc biệt là thuốc kháng virus tiềm năng chưa đến tay người dân tại các nước thu nhập thấp.

Thứ ba, khi virus phát triển, khả năng bảo vệ của vaccine sẽ suy yếu. Miễn dịch cơ thể suy giảm nhấn mạnh tầm quan trọng của các liều vaccine tăng cường, đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao nhất.

Cuối cùng, các đợt bùng phát mới khiến số người mắc Covid-19 kéo dài tăng lên. Điều này ảnh hưởng đến các bệnh nhân và gia đình họ, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và kinh tế, xã hội nói chung.

“Những thách thức này đòi hỏi các hành động ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Chính phủ, giới khoa học, các nhà sản xuất, WHO và chính người dân đều có các vai trò cụ thể”, ông Tedros cho biết.

Từ những thách thức trên, WHO nêu hai yêu cầu khẩn cấp trong làn sóng dịch bệnh mới là tiêm chủng và phân phối thuốc kháng virus nhanh chóng, đầy đủ cho người dân.

Ông Tedros lưu ý các nước tập trung tiêm liều tăng cường cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, bao gồm người lớn tuổi, người mắc bệnh mạn tính, bị suy giảm miễn dịch.

Tiếp theo, các nước cần cung cấp đủ thuốc kháng virus đường uống mới và các phương pháp điều trị khác cho người dân. Ông Tedros hối thúc các nhà sản xuất, trong đó có hãng dược Pfizer, hợp tác chặt chẽ với cơ quan y tế và giới chức các nước để đảm bảo cung cấp thuốc nhanh chóng và hiệu quả.

WHO cũng kêu gọi người dân tại các vùng dịch bệnh gia tăng thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng như đeo khẩu trang, tự cách ly khi dương tính, đẩy mạnh xét nghiệm tại nhà và tiêm chủng đầy đủ.

Theo Thục Linh/VnExpress (WHO)