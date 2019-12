Indonesia: Thủ đô mới sẽ được hưởng quy chế của tỉnh tự trị

Indonesia bắt giữ 8 nghi can khủng bố có liên hệ với IS; 1 triệu người Indonesia gặp vấn đề hô hấp do khói bụi cháy rừng; Bắt giữ tàu ngầm vận chuyển 8 tấn ma túy trị giá 264 triệu USD... là những tin chính thế giới ngày qua do Báo Hà Tĩnh tổng hợp.