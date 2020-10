Lạm phát của Lào vẫn ở mức cao

Báo Vientiane Times ngày 7/10 đưa tin, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lào trong tháng 9 giảm so với tháng trước nhưng vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên người dân có thu nhập trung bình.

Giá thực phẩm và đồ uống không cồn của Lào tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,45% so với tháng trước. (Ảnh: Vientiane Times)

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lào, CPI nước này trong tháng 9 đạt 114,97 điểm, tương ứng tỷ lệ lạm phát 4,63%, giảm đáng kể so với mức 5,84% được ghi nhận trong tháng 8.

Các yếu tố thúc đẩy lạm phát vẫn là nhóm hàng thực phẩm và hàng nhập khẩu, điều này tiếp tục phản ánh vấn đề nhập siêu của Lào.

Ngoài ra, biến động tỷ giá hối đoái là một trong những lý do chính khiến chi phí sinh hoạt tại Lào tăng cao do nhiều nhà xuất khẩu phải mua ngoại tệ ở chợ đen với giá cao.

Đại dịch Covid-19 bùng phát kể từ đầu năm khiến dòng hàng hóa xuất khẩu bị gián đoạn, lượng du khách và đầu tư quốc tế sụt giảm khiến nguồn thu ngoại tệ của Lào không đạt như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, năng suất sản xuất trong nước không tăng đáng kể do Lào phải nhập khẩu nhiều máy móc, thiết bị, từ đó thúc đẩy gia tăng chi phí đầu vào.

Nhóm đồ uống không cồn và thực phẩm tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,45% so với tháng trước.

Nhóm hàng nói trên tiếp tục tăng giá do hầu hết được nhập khẩu từ láng giềng, đặc biệt là hải sản. Ngoài ra, mùa mưa cũng khiến người nông dân gặp khó trong việc đáp ứng sản lượng cây trồng cho nhu cầu thị trường.

Giá thịt lợn tăng 26,32% so với cùng kỳ năm trước, thịt bò tăng 11,62%, thịt gia cầm tăng 6,02%, cá và hải sản tăng 5,15%, dầu ăn tăng 5,99%, trái cây tăng 4,4% và rau quả tăng 14,88%.

Nhóm hàng quần áo và giày dép tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quần áo tăng 4,15%.

Nhóm hàng hóa gia dụng tăng 0,39% so với tháng trước và tăng 4,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá của các mặt hàng nội thất bao gồm đồ nội thất tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đồ gia dụng nhà bếp tăng 3,8%.

Chỉ số giá nhóm chăm sóc y tế tăng 0,17% so với tháng trước và 5,66% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí dịch vụ bưu chính viễn thông tăng 6,59%.

Trong khi đó, chỉ số giá khu vực nhà hàng và khách sạn giảm 2,09% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Ngân hàng Trung ương Lào, năm ngoái, tỷ lệ lạm phát bình quân của Lào trong là 3,32%.

Lạm phát tăng vọt lên 6,94% vào tháng 1 năm nay trước khi giảm xuống 6,24% vào tháng 2, 6,14% vào tháng 3, 5,84% vào tháng 4, 5,46% vào tháng 5, 5,28% vào tháng 6, 5,12% vào tháng 7 và sau đó tăng lên 5,84% vào tháng 8.

Cục Thống kê Lào cũng cho biết giá trị đồng tiền nội địa đã giảm 4,29% so với USD và 10,3% so với bath Thái Lan trong tháng 7, so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù chính phủ đang nỗ lực ban hành và thực thi nhiều chính sách thúc đẩy sản xuất, tuy nhiên lượng sản phẩm nội địa của Lào vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, dẫn đến việc tiếp tục nhập khẩu số lượng lớn, chủ yếu là thực phẩm, từ Thái Lan.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times)