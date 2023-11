Lào ấn định thời điểm tổ chức lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm

Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Vientiane Vilayvone Chanthalaty cho hay, lễ hội That Luang - lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào sẽ được tổ chức từ ngày 23 - 27/11/2023 tại Thủ đô Vientiane.

Lễ hội That Luang tại chùa Pha That Luang ở Thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh tư liệu: Vientiane Times)

Hãng Thông tấn Lào KPL dẫn phát biểu của bà Vilayvone Chanthalaty trong cuộc họp báo mới đây cho biết, lễ hội That Luang 2023 sẽ bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc, diễn ra tại quảng trường That Luang. Mục đích của sự kiện này là nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa, truyền thống của người dân Lào nói chung, người dân Vientiane nói riêng.

Lễ hội That Luang là lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào, thu hút sự tham gia của hàng triệu người dân và du khách trong và ngoài nước. Lễ hội được tổ chức tại Pha That Luang - ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất tại Lào, đồng thời được xem như biểu tượng của đất nước Lào. Hình ảnh ngôi chùa Pha That Luang được in trên tiền và quốc huy của Lào.

Lễ hội That Luang bao gồm nhiều hoạt động, nghi lễ truyền thống như lễ Tắc bạt (dâng lễ cho các nhà sư), lễ rước tháp Phạ Sạt Phơng...

Hiện, các cơ quan chức năng Lào đang gấp rút chuẩn bị tất cả các khâu để đảm bảo sự kiện diễn ra theo đúng kịch bản; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững.

Trong 5 ngày diễn ra lễ hội That Luang 2023 tại Thủ đô Vientiane, Ban Tổ chức cũng bố trí một hội chợ thương mại nhằm giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp và hàng gia dụng được sản xuất tại Lào và các nước khác.

Phương Đặng

(Theo KPL)