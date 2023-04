Thái Lan truy tìm tin tặc tống tiền cơ quan chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan đang truy tìm một tin tặc đã đe dọa tiết lộ dữ liệu cá nhân của 55 triệu người Thái để đòi tiền chuộc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hacker News)

Truyền thông Thái Lan dẫn lời Trung tướng cảnh sát Worawat Watnakhonbancha, ủy viên Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB), cho biết, CCIB đã yêu cầu Bộ Kinh tế và Xã hội số (DES) cũng như Cơ quan An ninh mạng quốc gia (NCSA) xem xét vụ việc và tìm hiểu xem dữ liệu cá nhân có bị tấn công hoặc rò rỉ bởi một số quan chức hay không.

Trước đó, truyền thông Thái Lan cho biết một tin tặc có tên “9Near” đã đăng trên BreachForum - một trang thông tin điện tử chuyên mua bán các dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ các cơ quan nhà nước và các công ty tư nhân - rằng người này đã nắm giữ dữ liệu cá nhân của 55 triệu người Thái, bao gồm họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, số điện thoại.

Trên trang web 9near.org, tin tặc đã đe doạ sẽ tiết lộ nguồn thông tin bị rò rỉ và công bố toàn bộ thông tin bị rò rỉ ra công chúng nếu như cơ quan hay tổ chức có liên quan không đáp ứng yêu cầu tiền chuộc trước 16h ngày 5/4 tới. Trang web cũng hiển thị đồng hồ đếm ngược trực tuyến.

Phản ứng về thông tin trên, Bộ trưởng DES Chaiwut Thanakamanusorn ngày 31/3 khẳng định dữ liệu thẻ căn cước cá nhân do Bộ Nội vụ lưu giữ không bị rò rỉ, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ đã liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tên miền có trụ sở ở nước ngoài để chặn trang web 9near.org với lý do trang web trên đã vi phạm quyền dữ liệu cá nhân và đe dọa người khác, gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và gây ra sự hoảng loạn vô cớ.

Bộ trưởng Chaiwut cho biết đến thời điểm này DES chưa nhận được phản hồi từ nhà cung cấp dịch vụ. Bộ cũng đang xin lệnh của tòa án, căn cứ theo Đạo luật tội phạm máy tính, để có hành động chống lại bất kỳ ai liên quan.

Các nhà cung cấp dịch vụ internet trong nước như AIS, True và National Telecom đã được yêu cầu chặn trang web trong khi Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân được yêu cầu kiểm tra xem có cơ quan chính phủ nào báo cáo thông tin bị rò rỉ hay không.

Ông Chaiwut nêu rõ bất kỳ ai tham gia vào việc hack dữ liệu cá nhân đều phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm theo Đạo luật Tội phạm máy tính và những người lạm dụng dữ liệu cá nhân sẽ phải đối mặt với án tù 1 năm và/hoặc phạt tiền lên tới 1 triệu baht.

Trong khi đó, Hội Bác sỹ nông thôn đăng trên trang facebook ngày 31/3 rằng thông tin bị rò rỉ có thể từ Trung tâm Tiêm chủng MOPH trực thuộc Bộ Y tế, nơi lưu trữ thông tin liên quan việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul, chưa rõ liệu thông tin được đề cập có bị rò rỉ từ ứng dụng Mor Prom hay không. Ứng dụng này ban đầu được phát triển để theo dõi các ca nhiễm COVID-19 và để mọi người đăng ký lịch tiêm chủng.

Các tính năng mới đã được thêm vào để biến ứng dụng thành nền tảng liên kết với các hiệu thuốc và nhiều đơn vị dịch vụ y tế công cộng khác.

Ông Anutin cho biết Bộ Y tế đang phối hợp các cơ quan chức năng để kiểm tra, đánh giá tình hình song nhấn mạnh hiện chưa có thông tin cho thấy dữ liệu bị rò rỉ từ các bộ phận lưu trữ, quản lý thông tin liên quan công tác tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19./.

Theo Đỗ Sinh (TTXVN/Vietnam+)