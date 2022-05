Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 13/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ tại Washington DC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân tình và thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thủ tướng Phankham Viphavanh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào anh em; chúc mừng những kết quả tích cực của Lào trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và mở cửa trở lại; đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cả trong khuôn khổ hợp tác song phương, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đánh giá cao những thành tựu quan trọng về đối nội, đối ngoại mà Việt Nam giành được thời gian qua, nhất là việc kiểm soát dịch bệnh, nhanh chóng mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả Việt Nam dành cho Lào trong suốt những năm qua.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Từ đầu năm 2022 đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Phankham Viphavanh (tháng 1/2022); phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ do hai Thủ tướng đồng chủ trì đầu năm nay tại Hà Nội. Trong quý I, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 403,6 triệu USD, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng… tiếp tục được thúc đẩy.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ; duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm; phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam = Lào (18/7/1977).

Trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; góp phần duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những thách thức hiện nay ở khu vực và trên thế giới.

Cũng trong thời gian ở Washington DC tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Malaysia Dato" Sri Ismail Sabri Bin Yaakob và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chano-cha để thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương quan trọng với từng nước, cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

