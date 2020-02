Tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga can thiệp bầu cử

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng tình báo Mỹ lên tiếng về khả năng Nga và những quốc gia khác đang cố can thiệp chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga bị tố đang giúp ông Trump tái đắc cử tổng thống. Ảnh: Getty Images

Trước đó, tình báo Mỹ từng kết luận Nga lợi dụng tin tức giả mạo, tấn công mạng cùng nhiều hình thức khác nhằm mang lại kết quả có lợi cho ứng viên Donald Trump trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2016. Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc và cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller năm ngoái cũng kết luận không có bằng chứng thuyết phục nào về sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Mát-xcơ-va.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ trong cuộc họp giao ban về an ninh bầu cử với giới lập pháp ở Hạ viện tuần rồi lại lên tiếng về khả năng Nga “giở trò cũ” với mục tiêu làm suy yếu niềm tin đối với hệ thống bầu cử ở Mỹ. Đáng chú ý là thông tin mới cho rằng Mát-xcơ-va có thể can thiệp các sự kiện bầu cử sơ bộ lẫn cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3-11. Theo một nguồn ẩn danh, kế hoạch này bao gồm đào sâu các vấn đề gây tranh cãi của nước Mỹ để gây nhiễu loạn, chia rẽ và dấy lên nghi ngờ về tính liêm chính của cuộc bỏ phiếu. Kết hợp với đó là nhiều phương án hỗ trợ ông Trump giành thêm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Hiện Nhà Trắng, ủy ban đảng Cộng hòa lẫn văn phòng tình báo đều không bình luận về các thông tin bị rò rỉ. Trong khi đó, truyền thông Mỹ tiết lộ ông Trump đã rất tức giận và lên tiếng khiển trách quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Joseph Maguire. Theo chủ nhân Nhà Trắng, đảng Dân chủ có thể “vũ khí hóa” tin tức về Nga để chống lại ông trong cuộc cạnh tranh sắp tới. Trước cáo buộc của ông Trump, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff trên Twitter nói rằng có vẻ như tổng thống một lần nữa gây nguy hiểm cho những nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài.

Lâu nay, ông Trump vẫn liên tục chỉ trích đánh giá của tình báo Mỹ về khả năng Nga can thiệp bầu cử, thậm chí coi đây là hoạt động của đảng Dân chủ nhằm phá hoại tính hợp lệ của cuộc bầu cử. Tại phiên họp ở Hạ viện, các đồng minh của ông Trump đã bác bỏ kết luận của giới tình báo khi nhấn mạnh rằng tổng thống đang theo đuổi chính sách cứng rắn với Nga nên không có lý do gì để Mát-xcơ-va hỗ trợ ông Trump. Một số thành viên khác của đảng Cộng hòa còn cáo buộc mạng lưới tình báo Mỹ muốn chống đối lãnh đạo của họ. Đáp lại, giới chức tình báo kiên quyết khẳng định công việc của họ hoàn toàn mang tính chất phi đảng phái, đồng thời bày tỏ lo ngại các cuộc bầu cử sắp tới có thể dễ bị nước ngoài can thiệp hơn khi người được ông Trump chỉ định thay thế quyền Giám đốc Maguire là Richard Grenell, vốn là đồng minh của tổng thống và có thể giới hạn thông tin về can thiệp bầu cử tới Quốc hội.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ và các đồng minh chủ chốt hôm 20-2 đồng loạt đổ lỗi cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) chịu trách nhiệm cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào nước láng giềng Gruzia. Đây là cơ quan từng bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Lầu Năm Góc cam kết bảo vệ lợi ích cốt lõi của đồng minh và kêu gọi Mát-xcơ-va chấm dứt hành vi “làm xói mòn tính minh bạch, phá hoại trật tự quốc tế dựa trên quy tắc và vi phạm chủ quyền các nước láng giềng”.

Theo NYT, Washington Post/Báo Cần Thơ