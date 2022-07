Trung Quốc xét xử tỷ phú từng sở hữu đế chế kinh doanh 6 tỷ USD

Giới chức Trung Quốc bắt đầu xét xử doanh nhân Canada gốc Hoa Tiêu Kiến Hoa với cáo buộc thu tiền ký quỹ trái phép.

Tiêu Kiến Hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: NY Times.

“Bộ Ngoại giao Canada biết rằng phiên tòa xét xử công dân Canada Tiêu Kiến Hoa diễn ra hôm 4/7”, Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh thông báo.

“Các quan chức Canada đang theo dõi chặt chẽ vụ án, cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho gia đình ông và hối thúc cho phép tiếp cận lãnh sự”.

Trong cuộc họp báo ngày 4/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói ông không biết về phiên tòa xử doanh nhân Tiêu Kiến Hoa.

Tiêu Kiến Hoa, 50 tuổi, sinh ra ở Sơn Đông, Trung Quốc và nhập tịch Canada sau khi mua bất động sản ở đây. Tiêu bị bắt vào tháng 1/2017, ông bị đưa ra khỏi phòng khách sạn Four Seasons ở Hong Kong, nơi doanh nhân đã ở nhiều năm sau khi rời đại lục. Tài sản ròng của Tiêu năm 2016 được ước tính 5,97 tỷ USD.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sau đó xác định Tomorrow Group, tập đoàn ông Tiêu sở hữu, là một trong số các công ty cổ phần tài chính cần được xem xét kỹ về cơ cấu sở hữu, các giao dịch liên quan và nguồn tài trợ.

Vào giữa năm 2020, các cơ quan quản lý Trung Quốc kiểm soát 9 công ty tài chính liên quan đến Tiêu, trong đó có công ty bảo hiểm nhân thọ Hoa Hạ, công ty bảo hiểm nhân thọ Thiên An, công ty bảo hiểm tài sản Thiên An và công ty New Times Trust.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tiêu bị các công tố viên Thượng Hải truy tố tội thu tiền ký quỹ trái phép, tức huy động tiền từ công chúng dù không được cấp phép.

Nếu bị kết án, bị cáo lĩnh án 3-10 năm tù theo luật hình sự Trung Quốc. Tuy nhiên, một tòa án ở Ôn Châu, miền đông Trung Quốc, năm 2013 tuyên án tử hình một phụ nữ vì “lừa đảo các nhà đầu tư” với số tiền hơn 570 triệu tệ (85 triệu USD).

Theo Nguyễn Tiến/VnExpress/ Bloomberg