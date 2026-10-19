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Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.

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Trên dòng sông Nghèn (xã Thạch Hà), mỗi ngày những chiếc vó khổng lồ vẫn đều đặn được nâng lên, hạ xuống, tạo nên nhịp lao động quen thuộc của người dân vùng sông nước. Ảnh: Lê Vinh.
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Mỗi chiếc vó có hệ thống khung, dây kéo và tấm lưới rộng từ 120-150 m². Vó thả xuống mặt nước trong khoảng 1-2 tiếng, khi có tôm cá vào lưới, người dân sẽ kéo vó lên để thu hoạch.
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Trước đây, việc nâng, hạ vó chủ yếu dựa vào sức người. Nay, nhiều hộ đã sử dụng máy tời để vận hành, giảm công sức và thời gian lao động, giúp nghề cất vó thích ứng với điều kiện sản xuất mới.
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Khi chiếc vó từ từ rời mặt nước, tôm, cá quẫy mình trong lưới, báo hiệu thành quả sau một lượt đánh bắt.
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Ông Nguyễn Viết Huệ (thôn Nam Sơn, xã Thạch Hà) cho biết: “Gia đình tôi đã gắn bó với nghề cất vó hơn 20 năm nay. Từ khi có tời để nâng, hạ vó, công việc đỡ vất vả hơn. Công việc thường diễn ra vào ban đêm, đòi hỏi phải biết chọn thời điểm thả, cất vó phù hợp để đạt hiệu quả cao. Những ngày thuận lợi, gia đình có thể thu được 30–40 kg tôm, cá các loại, góp phần cải thiện thu nhập".
Không chỉ có những người lớn tuổi, một số lao động trẻ ở Thạch Hà vẫn tiếp tục nghề cất vó của gia đình. Anh Nguyễn Văn Điệp ở thôn Bắc Sơn là một trong những người lựa chọn gắn bó với công việc đã được cha mẹ duy trì từ lâu.

Không chỉ có những người lớn tuổi, một số lao động trẻ ở Thạch Hà vẫn tiếp tục nghề cất vó của gia đình. Anh Nguyễn Văn Điệp ở thôn Bắc Sơn là một trong những người lựa chọn gắn bó với công việc đã được cha mẹ duy trì từ lâu.

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Anh Nguyễn Văn Điệp cho biết: “Nghề cất vó không chỉ mang lại nguồn thu mà còn cung cấp thức ăn để nuôi các loài thủy sản khác như: tôm càng xanh, cá... Chúng tôi đang tận dụng nguồn lợi từ sông nước để phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy”.
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Sản phẩm sau những mẻ vó.
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Nghề cất vó ven sông Nghèn hiện không còn nhộn nhịp như trước, song những chiếc vó vẫn là hình ảnh thân thuộc của miền quê Thạch Hà. Sự thay đổi trong cách thức lao động cùng nỗ lực của những người còn gắn bó đang góp phần duy trì nghề truyền thống, giữ lại nét bình dị trong đời sống vùng sông nước.
Video: Thú vị nghề cất vó ven sông.

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Tags:

#cất vó #sông Nghèn #Thạch Hà #nghề truyền thống #đánh bắt thủy sản #cơ giới hóa #nghề ven sông

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

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