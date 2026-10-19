Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Trước đây, việc nâng, hạ vó chủ yếu dựa vào sức người. Nay, nhiều hộ đã sử dụng máy tời để vận hành, giảm công sức và thời gian lao động, giúp nghề cất vó thích ứng với điều kiện sản xuất mới.
Anh Nguyễn Văn Điệp cho biết: “Nghề cất vó không chỉ mang lại nguồn thu mà còn cung cấp thức ăn để nuôi các loài thủy sản khác như: tôm càng xanh, cá... Chúng tôi đang tận dụng nguồn lợi từ sông nước để phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy”.
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