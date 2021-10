Dư nợ của ngân hàng Hà Tĩnh ước đạt 69.932 tỷ đồng

Ước đến 31/10/2021, tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đạt 69.932 tỷ đồng, tăng 16,06% so đầu năm. Kết quả này cho thấy sự phục hồi trở lại của nền kinh tế sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Thời gian qua, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tạo điều kiện cấp vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong giai đoạn khách hàng phải chịu tác động xấu của đại dịch COVID-19, ngân hàng đã chủ động triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi nhằm tạo nguồn lực khôi phục nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, với nhiều giải pháp linh hoạt và chủ động, dư nợ của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh không ngừng gia tăng.

Theo đó, dư nợ cho vay đến 15/10/2021 toàn tỉnh đạt 69.834 tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm. Ước đến 31/10/2021 dư nợ toàn tỉnh đạt 69.932 tỷ đồng, tăng 16,06% so đầu năm.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng 66,52% tổng dư nợ, dư nợ trung và dài hạn chiếm khoảng 33,48% tổng dư nợ.

Được biết, tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên tại Hà Tĩnh có mức tăng trưởng khá. Cụ thể: đến 30/9/2021, cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 21,16% so với đầu năm; cho vay thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu tăng 913,79% so với đầu năm; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 2,88% so với đầu năm...

Vốn vay từ ngân hàng là nguồn lực để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Đức Thọ) được ngân hàng hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng sản xuất.

Theo ghi nhận, thời gian qua, các ngân hàng đã kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là dư nợ lĩnh vực bất động sản.

Các tổ chức tín dụng cũng thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng để có biện pháp hỗ trợ, xử lý phù hợp nhằm hạn chế rủi ro phát sinh...

Nhờ vậy, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh được kiểm soát. Đến 31/8/2021, nợ xấu của ngân hàng Hà Tĩnh chỉ chiếm 0,74% tổng dư nợ.

Ngân hàng Hà Tĩnh sẽ tăng cường nguồn vốn phục vụ nền kinh tế những tháng cuối năm.

Thời điểm những tháng cuối năm 2021, hệ thống ngân hàng tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành, triển khai các chương trình cho vay, phục vụ phát triển nền kinh tế. Trong đó, có nhiều gói vay ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay tiêu dùng; phục vụ doanh nghiệp…

Thu Phương