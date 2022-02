Tiểu thương Hà Tĩnh phấn khởi “mở hàng” đầu năm

Theo quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, nhiều tiểu thương ở Hà Tĩnh chọn ngày mùng 2 tết mở hàng cầu mong một năm buôn may bán đắt, vạn sự hanh thông.

Từ sáng sớm mùng 2 tết, nhiều khu chợ từ thôn quê đến thành thị đã có người mua, kẻ bán. Bà Bùi Thị Tịch (xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà) có thâm niên gần chục năm đi bán muối vào sáng mùng 2 tết. Bà Tịch niềm nở nói: “Với ước nguyện mua muối đầu năm sẽ gặp may mắn nên vào ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người mua muối về nhà. Bán muối ngày tết cũng có nhiều niềm vui vì ai cũng hoan hỉ, không mặc cả như ngày thường, đôi khi còn được khách hàng mừng tuổi”.

“Ngày bình thường tôi bán 8.000 đồng/kg, nhưng mùng 2 tết, mỗi bát muối giá 20.000 đồng, nhiều người mua thì đến 8-9 giờ sáng là hết hàng. Nhiều người đều muốn lấy may cho cả năm” - bà Tịch nói thêm.

Chị Nguyễn Thị Huệ tất bật bên sạp hàng của mình.

Còn chị Nguyễn Thị Huệ - tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Huyện (xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà) luôn tay chia những phần thịt cho khách hàng. Chị Huệ cho biết: “Nhiều người đã đặt hàng từ trước tết nên tôi phải đến sớm để làm cho khách. Hi vọng ngày đầu năm mua bán thuận lợi để có một năm làm ăn khấm khá hơn”.

Chị Lê Thị Nhung (bán hàng tại khu vực chợ Vườn Ươm, TP. Hà Tĩnh) từ sáng sớm mồng 2 tết Nguyên đán đã đi lấy nhập các loại rau tươi để về bán mở hàng. Chị Nhung cho biết: “hôm nay là ngày tốt nên chị đi chợ bán sớm để lấy may. Người dân bây giờ có nhu cầu rau xanh đầu năm nên mặt hàng này bán rất chạy, ai cũng vui. Các loại rau, củ quả tôi mua gom từ các vườn rau như xà lách, rau cúc, cà chua, cà rốt, khoai tây rau thơm. Giá các loại rau xanh đều có nhích lên so với ngày thường bởi chúng tôi nhập hàng từ các chợ đầu mối giá đã khá cao”.

Nhiều tiểu thương bán rẻ thêm chút để hài lòng đôi bên và lấy lộc buôn bán suôn sẻ cả năm.

Theo khảo sát, đa số tiểu thương bán lấy may nên lượng hàng bày bán đa phần là rau củ quả, thịt lợn, thịt bò, cá… Giá thực phẩm ngày mùng 2 tết ở mức khá cao so với ngày thường do nguồn cung chưa dồi dào và hoạt động vận chuyển cũng khó khăn hơn. Cải xanh 10.000 đồng/bó, xà lách 20.000 đồng/kg, đậu cô-ve 25.000 đồng/kg, dưa chuột 20.000 đồng/kg, mồng tơi 10.000 đồng/bó… Giá thịt lợn ở mức 180 - 200.000 đồng/kg, thịt bò từ 260 - 280.000 đồng/kg, tôm từ 180 - 250.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ...

Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) cho biết, thay vì mua nhiều đồ để ăn dài ngày như trước thì năm nay gia đình tôi mua ít thức ăn, chỉ mua những món cần thiết, còn các loại rau, củ, hay các loại rau thơm thì chỉ mua đủ để ăn trong 1 - 2 ngày. Những năm gần đây, các chợ cũng mở bán từ mồng 2 tết nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm đi mua những thực phẩm tươi. Giá các mặt hàng thực phẩm có đắt hơn nhưng cũng ở mức chấp nhận được, với lại ra tết bao giờ nhu cầu rau xanh thường rất cao.

Trầu cau luôn đắt hàng trước trong và sau tết.

Chỉ mới là những ngày đầu năm mới nhưng các quầy hoa quả, đồ lễ đi chùa đầu năm cũng nhộn nhịp không kém. Chị Phan Thị Hà - kinh doanh trầu cau tại khu vực chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Hầu như năm nào, tôi cũng mở hàng sớm phục vụ những khách hàng đầu tiên. Sang năm mới, nhu cầu lễ bái, đi chùa vào những ngày tết khiến lượng khách tới mua cau trầu tăng so với ngày thường. Có khách mua mấy chục quả để lễ tạ và cho đầu xuân dù giá cau khá cao”.

Bên cạnh các hộ kinh doanh mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại TP Hà Tĩnh khai xuân phục vụ nhu cầu của người dân.

Chị Đậu Yến Nhi - chủ tiệm cà phê Đan Nhi (đường Phan Đình Giót - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nắm bắt nhu cầu gặp mặt đầu năm của các bạn trẻ nên sau khi xem xét ngày giờ thì mình chọn mở hàng sớm mùng 2 và sẽ bán xuyên tết. Tiệm trang trí thêm hoa đào, đèn nháy để tạo không khí tết ấm áp, gần gũi cho các thực khách khi đến quán”.

Cùng chung tâm lý sẵn sàng phục vụ khách hàng xuyên tết, chị Trần Thị Hường – chủ cửa hàng tạp hoá trên đường Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh cho hay: “Mặt hàng phục vụ tết đa dạng về chủng loại, giá cả có không có biến động nhiều. Vừa mở hàng khai xuân đã có khách hàng đến ủng hộ. Hy vọng năm 2022 dịch bệnh sớm được kiểm soát, để cuộc sống trở lại bình thường nhu cầu của người tiêu dùng dần phục hồi trở lại, tiêu thụ mạnh hơn không những ngày tết mà cả những ngày bình thường".

Cẩm Hoà