Đưa “văn hóa làng” vào các khu chung cư ở Hà Tĩnh

Cùng với nhiều tiện ích trong môi trường sống hiện đại, cư dân các khu chung cư cao tầng ở Hà Tĩnh còn nỗ lực đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống, góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng.

Đô thị hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều khu chung cư cao tầng. Trong ảnh: Tòa nhà chung cư nhà ở xã hội Hà Tĩnh

“Tình làng nghĩa xóm” trong những khu chung cư hiện đại…

Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019, khu chung cư Vinhomes New Center (tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) nằm trên diện tích 1,95 ha, gồm 2 tòa nhà cao 25 tầng, 900 căn hộ với gần 3.000 nhân khẩu. Mặc dù hầu hết các hộ dân đến từ nhiều vùng, miền khác nhau và đều lần đầu tiên chuyển vào không gian sống ở một khu chung cư hiện đại nhưng các cư dân đã nhanh chóng tìm thấy sự gắn kết cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Trâm (59 tuổi, sống tại tầng 10, chung cư Vinhomes New Center) cho biết: “Trước khi lựa chọn sống trong khu chung cư cao tầng, tôi cũng suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ xung quanh mình. Nhiều người nói, ở chung cư cao tầng hiện đại “nhà nào biết nhà nấy”, không có cái gọi là tình láng giềng, lối xóm… Tuy nhiên, sau khi vào đây sinh sống, nỗi lo ấy đã được xóa bỏ. Ngoài không gian sống hiện đại, tiện nghi, tình cảm cộng đồng gắn kết hỗ trợ nhau ở đây rất tuyệt vời”.

Dù sống trong các khu chung cư cao tầng hiện đại nhưng nét văn hóa về tình láng giềng vẫn được người dân Hà Tĩnh gìn giữ phát huy. Trong ảnh: Cư dân khu chung cư Vinhomes New Center thăm hỏi lẫn nhau.

Bà Trâm trước đây ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), chuyển vào chung cư Vinhomes New Center từ cuối năm 2019. Chồng mất, con cái đã trưởng thành và ở xa, bà sống một mình trong một căn hộ tầng 10 của tòa nhà B1. Dịp cuối năm 2021, bà Trâm bị ốm, đang lúc lo lắng chưa biết xoay xở thế nào thì chị em trong hội phụ nữ của chung cư đã đến thăm hỏi, giúp đỡ, người đi chợ hộ, người lo thuốc thang... Cùng với việc hỗ trợ vật chất, sự động viên tinh thần của bà con trong khu chung cư đã giúp bà Trâm sớm khỏe lại.

Tương tự bà Trâm, mọi người ở chung cư Vinhomes New Center vẫn còn nhắc chuyện của bà Nguyễn Thị An (75 tuổi, ở căn 10, tầng 16). Bà An tuổi cao, sống một mình. Dịp đầu năm 2022, bà lên cơn đau tim. Ngay khi nhận được tin báo từ Ban Quản trị khu chung cư, chị em trong hội phụ nữ đã đến hỗ trợ, chia lịch thức đêm ngủ cùng để chăm sóc bà…

Tuy sống một mình nhưng từ lúc chuyển về sống tại tầng 10, khu chung cư Vinhomes New Center, bà Nguyễn Thị Trâm luôn cảm thấy ấm áp từ sự quan tâm của bà con láng giềng.

Không chỉ ở chung cư Vinhomes New Center, tại tòa chung cư - Nhà ở xã hội Hà Tĩnh (thuộc tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch Linh) “văn hóa làng” cũng được người dân ở đây duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết. Chị Nguyễn Thị Thủy (40 tuổi, sống trong căn hộ ở tầng 1) cho biết: “Tuy ở khu chung cư nhưng chúng tôi vẫn duy trì nếp sống, nếp sinh hoạt như trước đây ở tổ dân phố. Mỗi tòa, tầng… đều có người trưởng tòa, trưởng tầng quan tâm, chăm lo đời sống cho các hộ dân. Ngoài việc thăm hỏi, quan tâm lẫn nhau thì các ngày lễ, tết, khu chung cư cũng tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao… để các gia đình có thêm sự gắn kết”.

Một giờ học ngoài trời của các bé Trường Mầm non Trí Đức 2 trong khuôn viên khu chung cư Nhà ở xã hội Hà Tĩnh.

Tọa lạc trên diện tích 28.000 m2, khu chung cư Nhà ở xã hội Hà Tĩnh có 3 tòa nhà, 400 hộ dân, 1.700 nhân khẩu sinh sống. Mặc dù số người đông, không gian sống giới hạn nhưng nét văn hóa làng, biểu hiện qua sự quan tâm chia sẻ luôn được cư dân ở đây gìn giữ và phát huy.

Tăng cường các hoạt động văn hóa gắn kết cộng đồng

Đến khu chung cư Vinhomes New Center vào một buổi chiều, chúng tôi chứng kiến không khí sôi nổi ở khu công viên, sân chơi thể thao khi mọi người cùng nhau sinh hoạt, tập luyện. Không khí vui vẻ, sự quan tâm lẫn nhau của những người dân ở đây không khác nhiều so với một khu dân cư ở các thôn, tổ dân phố ở bên ngoài.

Người cao tuổi sinh hoạt cùng nhau trong khuôn viên khu chung cư Vinhomes New Center.

Bà Lưu Thị Kim Quế - Phó Bí thư Chi bộ khu chung cư Vinhomes New Center cho biết: “Theo chủ trương của Đảng ủy phường Thạch Linh và sự quan tâm của Ban Quản lý khu chung cư, hiện Chi bộ khu chung cư đã được thành lập. Ngoài ra, Vinhomes New Center cũng đã có các tổ chức đoàn thể, như: Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Phụ nữ… Việc có các tổ chức đoàn thể tạo ra môi trường sinh hoạt, vui chơi giúp các cư dân khu chung cư càng thêm gắn kết”.

CLB văn nghệ khu chung cư Vinhomes New Center biểu diễn trong Đại hội Chi bộ của khu chung cư lần thứ nhất, tháng 6/2022.

Bên cạnh có sự lãnh đạo của chi bộ, thành lập các chi hội đoàn thể, hiện khu chung cư Vinhomes New Center cũng đã ra đời các CLB như: dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn nghệ… giúp đời sống tinh thần của cư dân ở đây thêm phong phú và thắt chặt tình đoàn kết.

Ông Nguyễn Hoành Tùng, Trưởng ban Quản lý Tòa nhà chung cư - Nhà ở xã hội Hà Tĩnh thông tin: “Trong 400 hộ dân ở khu chung cư chúng tôi có gần 80% là các gia đình trẻ. Các chủ hộ hầu hết đang công tác và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, Nhà ở xã hội chưa có chủ trương thành lập các đoàn thể nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các cư dân. Đặc biệt, Ban Quản lý khu chung cư luôn tạo điều kiện tổ chức các sự kiện vào ngày lễ, tết, các sân chơi… giúp mỗi hộ gia đình, người dân cảm nhận được mình đang sống trong một môi trường tập thể có sự quản lý, điều hành và hỗ trợ của chính quyền”.

Khu chung cư Nhà ở xã hội Hà Tĩnh tổ chức ngày hội thể thao cho các cháu thiếu nhi, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) vừa qua.

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều khu chung cư cao tầng là một tất yếu. Việc đưa những nét đẹp trong “văn hóa làng” vào không gian sống ở chung cư cao tầng là góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết trong mỗi cư dân đô thị.

Thiên Vỹ