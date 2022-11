Nhạc sĩ Ánh Dương - tác giả ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng” qua đời

Tác giả của ca khúc nổi tiếng “Chào em cô gái Lam Hồng” - nhạc sĩ Ánh Dương đã tạ thế vào sáng nay 8/11, hưởng thọ 87 tuổi.

Người thân nhạc sĩ Ánh Dương cho biết, ông mất vào lúc 6h sáng 8/11 tại nhà riêng ở khối 8 phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Lễ viếng bắt đầu từ 19h ngày 8/11 đến 20h ngày 9/11; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ tỉnh Hà Tĩnh; an táng tại nghĩa trang Đồng Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nhạc sĩ Ánh Dương tên khai sinh là Lê Ánh Dương, sinh năm 1935, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu hoạt động cách mạng và bén duyên với nghệ thuật, hoạt động chuyên nghiệp tại Đoàn Văn công Đại đoàn 325 (sau này là Đoàn văn công Quân khu 4).

Nhạc sĩ Ánh Dương thời trẻ. (Ảnh: CAND)

Ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng” được nhạc sĩ Ánh Dương viết xuất phát từ lời “đặt hàng” của đồng chí Chủ nhiệm chính trị Tỉnh đội Hà Tĩnh vào năm 1967. Bài hát viết về các nữ thanh niên xung phong, thanh niên văn công ở mảnh đất núi Hồng, sông Lam với sự gan dạ, kiên cường, ngày đêm bám trụ trên quốc lộ 15A bom cày, đạn xới… Ca khúc hoàn thành chỉ sau một đêm và hoàn thiện sau một tuần.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra đời, bài hát đã gây được tiếng vang lớn. Đến nay, bài hát vẫn thường được biểu diễn trong các đêm nhạc, đêm nghệ thuật liên quan đến Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ca khúc đã từng được trình bày bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSND Trung Đức, NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ,…

NSND Trung Đức thể hiện ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng”. (Nguồn: Youtube)

Ngoài tác phẩm “Chào em cô gái Lam Hồng”, nhạc sĩ Ánh Dương còn có một số ca khúc đoạt giải thưởng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc như: “O dân quân và chàng lính pháo trẻ”, “Hành khúc Sư đoàn Sông Lam”...

Năm 2007, nhạc sĩ Ánh Dương được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật với 4 ca khúc, trong đó có nhạc phẩm “Chào em cô gái Lam Hồng”. Ông cũng được tặng huân chương quân công hạng ba, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất.

Đặng Phương