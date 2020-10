Cẩm Xuyên: 6 xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ bị cô lập hoàn toàn

Tính đến 6h30 phút ngày 19/10, toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có 144 thôn/18 xã bị ngập; trong đó 6 xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ bị cô lập hoàn toàn.

Trụ sở xã Cẩm Thành trong sáng ngày 19/10.

Đến thời điểm hiện tại, các hồ chứa lớn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã xả tràn với lưu lượng lớn. Theo đó, hồ Kẻ Gỗ mực nước hiện ở cao trình 33,13 m.

Đến 7h sáng nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả lên 850 m3/s. Hồ Bộc Nguyên mực nước ở cao trình 20,58 m và đang xả tràn lưu lượng 100 m3/s. Hồ sông Rác mực nước ở cao trình 23,7m và đang xả tràn lưu lượng 100 m3/s. Hồ Thượng Tuy nước qua tràn tự do 20cm. Các hồ chứa do các địa phương quản lý gồm: hồ Bàu Bà - xã Cẩm Lạc, hồ Khe Su - xã Cẩm Minh, hồ Hố Cui - xã Cẩm Mỹ, hồ Khe Lau - xã Cẩm Minh tràn qua tràn tự do ở mức 40 - 50cm.

Nước lũ “đe dọa” tài sản của Nhân dân thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan trong sáng nay

Tính đến 6h30" ngày 19/10, toàn huyện Cẩm Xuyên có 144 thôn/18 xã bị ngập úng diện rộng với 4.580 hộ/13.740 nhân khẩu.

Trong đó, các xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan bị cô lập hoàn toàn.

Tính đến thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức di dời cho 4.365 hộ với 12.390 người. Huyện đang tiếp tục di dời 485 hộ dân với 1.370 người.

Lúa được kê cao nhưng nếu mưa to hơn nữa thì cũng sẽ bị nhấn chìm

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: Tính đến đầu giờ sáng nay, huyện đã huy động 80 thuyền và 320 cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ công tác di dời dân. Nếu tình hình hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao hơn cộng với mưa lớn thì nhu cầu phương tiện ứng cứu tiếp tục tăng.

Hiện nay, mực nước hồ Kẻ Gỗ đang lên, lượng mưa tiếp tục tăng, tình hình ngập lụt vượt ngoài khả năng ứng cứu của huyện, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ứng cứu cho địa phương.

Phan Trâm