Cảnh báo 3 huyện miền núi Hà Tĩnh có nguy cơ cao sạt lở đất

Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang là 3 địa phương ở Hà Tĩnh nằm trong nhóm dự báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.

Sáng sớm nay, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh đã thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở khu vực Hà Tĩnh.

Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường trục thôn Liên Hòa, xã Đức Liên.

Theo đó, dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 50 - 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ diễn ra tại một số khu vực trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Cấp 1.

Cũng theo bản tin này, 3 địa phương có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Cùng với 3 địa phương trên, TP Hà Tĩnh cũng nằm trong nhóm nguy cơ ngập úng cao.

Một số địa phương khác như: Kỳ Anh, Cẩm xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, Thạch Hà… có nguy cơ ngập úng ở mức trung bình.

Trong 6 giờ qua (từ 22h, ngày 16/10 - 4h ngày 17/10), khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, như Hoà Duyệt 53,7mm, Chu Lễ 40,3, Hương Trạch 38,7mm…

PV