Lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đến đầu giờ chiều nay, mực nước lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh; Sông La, Rào Cái, Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục lên, với biên độ lũ lên trong đợt lũ này từ 3,0 - 5,0m. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông có khả năng ở mức dưới báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

Trong 6 giờ qua, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông; lượng mưa từ 7h/24 - 13h/24/9, phổ biến 23 - 54mm; tại Cẩm Nhượng và Kỳ Anh có gió giật cấp 7.

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày mai (25/9), toàn tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, đêm nay và sáng mai còn có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Trong 6 giờ qua (từ 7h - 13h ngày 24/9), khu vực TP Hà Tĩnh có lượng mưa 52mm, Linh Cảm 54mm, Sơn Kim 52mm, Hương Sơn và Hòa Duyệt 44mm. Dự báo, trong ba giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; lượng mưa các khu vực phổ biến từ 40 - 80mm

Tin liên quan: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt một số tuyến giao thông ở Hương Sơn Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) có mưa to từ tối qua đến sáng nay (24/9) khiến một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt.

P.V