Chuẩn bị ra mắt mẫu xe đầu tiên trên thế giới có túi khí ghế sau

Mẫu xe đầu tiên trên thế giới có túi khí ghế sau sẽ là Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới - phiên bản 2021, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/9 năm nay.

Mercedes cho biết, S-Class thế hệ mới sẽ là mẫu xe đầu tiên trên thế giới được trang bị túi khí cho người ngồi ghế sau.

Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng Mercedes cho biết, túi khí ghế sau của hãng được thiết kế để bảo vệ người ngồi trong trường hợp có va chạm phía trước. Có vẻ như túi khí được gắn ở lưng ghế trước và bung ra khi có va chạm (cảm biến phát hiện xung lực).

Mercedes hiện chưa tiết lộ nhiều về túi khí này, nhưng lưu ý rằng nó hoàn toàn khác với túi khí ghế trước. Cụ thể, công ty cho biết, túi khí này được thiết kế để có thể đảm bảo an toàn cả khi phía sau lắp thêm ghế trẻ em (điều túi khí ghế trước không cho phép). Túi khí này kết hợp với dây đai an toàn bơm hơi sẽ thiết lập tiêu chuẩn an toàn mới cho hàng ghế sau.

Ngoài túi khí mới, Mercedes đã nâng cấp tính năng hỗ trợ an toàn bên hông xe (Pre-Safe Impulse Side). Theo đó, các cảm biến radar sẽ phát hiện nguy cơ va chạm ở bên hông xe và bơm căng đệm ghế lên, đẩy tài xế và người ngồi bên ghế phụ vào giữa xe. Đồng thời, hệ thống treo chủ động E-Active Body Control khi đó sẽ nâng xe lên, để lực tác động dồn xuống kết cấu bên dưới cứng cáp hơn của thân xe.

Mercedes đã hé lộ hình ảnh nội thất, cho thấy S-Class 2021 có nhiều trang bị kỹ thuật số hơn, với tận 5 màn hình cỡ lớn.

Mercedes sẽ tiếp tục tiết lộ thêm thông tin về S-Class thế hệ mới trong những tuần tới, trước khi mẫu xe này chính thức ra mắt vào ngày 2/9.

Theo Dantri/Theo Carscoops