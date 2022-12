Cơ hội của VinFast VF 5 Plus trong phân khúc xe cỡ nhỏ

VinFast VF 5 Plus được xem như sản phẩm thay thế cho Fadil ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Sau VF 8 và VF 9, VinFast đã chính thức giới thiệu VF 5 Plus đến người dùng Việt Nam. Đây là mẫu xe nhỏ nhất trong “gia đình” ôtô điện của VinFast, hứa hẹn lắp đầy khoảng trống Fadil vừa để lại.

Những thông tin quan trọng về kích thước, sức mạnh động cơ hay phạm vi di chuyển của VF 5 Plus đã được công bố rộng rãi. Không khó để nhận ra tiềm năng cũng như thách thức của mẫu SUV điện này trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ.

Lợi thế về không gian

VinFast VF 5 Plus có kích thước tổng thể 3.965 x 1.720 x 1.580 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.513 mm. Những thông số này đều nhỉnh hơn Fadil (3.676 x 1.632 x 1.530 mm, 2.385 mm), tương đương với 2 mẫu SUV hạng A trên thị trường là Toyota Raize (4.030 x 1.710 x 1.605 mm, 2.525 mm) và Kia Sonet (4.120 x 1.790 x 1.642 mm, 2.500 mm).

Trước đây, VinFast Fadil gặp bất lợi về không gian bên trong khi so với những cái tên cùng phân khúc, việc giới thiệu VF 5 Plus với kích thước lớn hơn các đối thủ chắc chắn sẽ khiến người tiêu dùng ít nhiều cân nhắc đến mẫu xe điện này khi lựa chọn xe đô thị cỡ nhỏ.

Khoang lái của VF 5 Plus không đi theo ngôn ngữ chung giống VF 8 hay VF 9, mẫu xe này có sự thay đổi để phù hợp với không gian của một chiếc SUV hạng A. Xe được trang bị màn hình tốc độ sau vô lăng và màn hình giải trí đặt giữa hướng về người lái.

Khu vực bệ trung tâm không còn cần số hay phanh tay như Fadil, thay vào đó là nơi đặt nút khởi động, điều chỉnh kính và đèn cảnh báo. Điều này đồng nghĩa với VF 5 Plus sẽ được trang bị cần số dạng nút bấm và phanh tay điện tử.

VinFast chưa công bố hình ảnh không gian hàng ghế sau. Chiều dài cơ sở hơn 2.500 mm chắc chắn sẽ mang đến khoảng sáng chân phía sau tốt hơn Fadil, không gian chứa đồ cũng sẽ được cải thiện. Anh Hoàng Thanh Trung, chủ xe VinFast Fadil, hy vọng VF 5 Plus sẽ cải thiện được những điểm yếu của Fadil về không gian cũng như có thêm khe gió làm mát phía sau.

Phù hợp dùng trong đô thị

VinFast VF 5 Plus sử dụng bộ pin 37,23 kWh. Hãng xe Việt Nam công bố phạm vi hoạt động của VF 5 Plus là hơn 300 km. Nếu so với những mẫu ôtô dùng động cơ đốt trong truyền thống, quãng đường di chuyển này tương đối khiêm tốn.

So sánh khách quan, 2 đối thủ trực tiếp Kia Sonet và Toyota Raize đều có phạm vi di chuyển tốt hơn VinFast VF 5 Plus. Cụ thể, Kia Sonet với bình xăng 45 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu 5,5 l/100 km có thể di chuyển được quãng đường hơn 800 km, trong khi Toyota Raize đạt được khoảng 658 km do bình xăng chỉ 36 lít và mức tiêu thụ 5,47 l/100 km.

Có thể thấy rõ VF 5 Plus phù hợp trở thành một chiếc xe dùng trong đô thị nhiều hơn là sử dụng cho những chuyến hành trình dài. Tất nhiên chủ xe VF 5 Plus vẫn có thể có những chuyến đi chơi xa, nhưng cần tính toán hợp lý quãng đường đến địa điểm sạc. Ngoài ra, thời gian sạc cũng là điều người sử dụng xe điện nên cân nhắc.

Giá bán hấp dẫn

Khác với xe dùng động cơ đốt trong, VinFast bán VF 5 Plus với 2 tùy chọn là thuê pin hoặc mua pin. Điều này giúp giá xe giảm đi đáng kể so với các đối thủ.

Khách hàng chỉ cần trả 458 triệu đồng nếu lựa chọn thuê pin, nếu mua pin thì số tiền cần chi là 538 triệu đồng. Trường hợp thuê pin, mỗi tháng khách hàng cần chi thêm 1,6 triệu đồng chi phí thuê pin.

Giá bán của mẫu SUV điện này dễ tiếp cận hơn Kia Sonet (từ 524 triệu đồng) lẫn Toyota Raize (547 triệu đồng). Không chỉ cạnh tranh với 2 mẫu SUV hạng A vừa kể, VF 5 Plus còn gây áp lực lên Hyundai Grand i10 lẫn Kia Morning - nhóm khách hàng có cùng nhu cầu mua xe đô thị cỡ nhỏ.

Ai sẽ mua VF 5 Plus?

Tương tự các mẫu xe điện đã ra mắt, hạ tầng sạc là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm. Với những người sở hữu nhà đất và chỗ để ôtô, xe điện được cho là có khả năng thay thế khá toàn diện so với xe xăng ở nhu cầu sử dụng trong thành phố.

Những người ở nhà đất không có nơi đỗ xe hoặc ở chung cư sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi rất khó tìm chỗ đỗ có thể sạc điện qua đêm. Các trạm sạc sẽ được sử dụng trong trường hợp này, đánh đổi bằng thời gian sạc điện lâu hơn đáng kể so với đổ nhiên liệu của xe động cơ đốt trong.

Nhìn chung, VinFast VF 5 Plus là mẫu xe điện có nhiều khả năng thành công trên thị trường, tương tự như cách Fadil đã làm được trong quá khứ. Điều này đến từ mức giá dễ chấp nhận cũng như loạt tiện ích an toàn trên xe. Hãy cùng chờ xem liệu mẫu xe này có trở thành hiện tượng doanh số như Fadil hay không.

Theo Zing