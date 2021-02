Hết giảm 50% phí trước bạ, thị trường ô tô sụt giảm mạnh mẽ

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng 1/2021 đạt 26.432 chiếc, giảm 45% so với tháng 12/2020 nhưng tăng tới 69% so với tháng 1/2020.

Trong số 26.432 xe được bán ra thị trường ở đầu tháng 1/2021, có 20.398 xe du lịch, 5.741 xe thương mại và 293 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch giảm 45%, xe thương mại giảm 46% và xe chuyên dụng giảm 13%.

Về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.512 xe, giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.920 xe, giảm 35% so với tháng trước.

Theo giới kinh doanh, việc doanh số trong tháng 1 của toàn thị trường sụt giảm mạnh là do ưu đãi 50% phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước theo theo Nghị định Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020. Vì vậy, nhiều người nếu có nhu cầu mua xe thực sự đều đã cố gắng lấy xe trước năm 2021 để tiết kiệm được chi phí.

Cũng theo giới kinh doanh, thị trường ô tô dịp đầu năm 2021 sẽ còn ảm đảm hơn vì đây là luôn là khoảng thời gian trầm lắng nhất của thị trường xe. Cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dính vào Tết, doanh số nhiều hãng xe và toàn thị trường được dự đoán là sẽ còn tiếp tục giảm ở tháng 2/2021.

Tính tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1/2021 tăng 69% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 60%; xe thương mại tăng 116% và xe chuyên dụng tăng 31% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 1/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 56% trong khi xe nhập khẩu tăng 88% so với cùng kì năm ngoái.

Điều này kéo theo doanh số nhiều hãng và mẫu xe trong tháng 1/2021 giảm mạnh so với tháng 12/2020. Cụ thể, theo công bố kết quả kinh doanh của TC Motor (nhà phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) đạt 6.058 chiếc, tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm tới 54,5% so với tháng 12/2020 (13.306 xe).

Hay doanh số Toyota Vios trong tháng 1/2021 chỉ đạt 1.345 xe giảm tới 66% so với tháng 12/2020, nhường vị trí xe bán chạy nhất thị trường trong tháng cho Mitsubishi Xpander (2.793 xe).

Theo giới chuyên gia, doanh số Toyota Vios giảm trong tháng 1/2021 do người tiêu dùng đang có tâm lý chờ đón phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Vios, dự kiến sẽ được ra mắt sau Tết Nguyên đán./.

