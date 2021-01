Lexus IS 2021 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 2,13 tỷ

Mẫu sedan hạng sang cùng phân khúc Mercedes C-class, xe bán ra ba phiên bản, tuỳ chọn động cơ xăng hoặc hybrid.

Tối ngày 14/4, thương hiệu xe sang của Toyota giới thiệu Lexus IS mới cho thị trường Việt Nam tại Đà Nẵng. IS 2021 xuất hiện, bổ sung thêm lựa chọn cho dải sản phẩm của Lexus, bên cạnh những đàn anh ES và LS. Mẫu sedan hạng sang Lexus IS nằm cùng phân khúc với Mercedes C-class, BMW series 3, Audi A4. IS hướng đến khách hàng trẻ thành đạt.

IS mới ra mắt hôm 14/1 tại Đà Nẵng.

IS 2021 bán ra ba phiên bản gồm 300 Standard, 300 Luxury và 300h. Lexus cho biết IS mới thuộc bản nâng cấp (facelift) giữa vòng đời nhưng tinh chỉnh lại kích thước, với chiều dài, rộng và chiều cao nhỉnh hơn, trong khi trục cơ sở giữ nguyên.

Hãng xe Nhật Bản cho biết thêm, IS là dòng sedan thể thao đầu tiên của Lexus phát triển tại trung tâm kỹ thuật Shimoyama (Nhật Bản), mở cửa từ 2019. Các kỹ sư tiến hành cải tiến độ cứng thân xe và hệ thống treo thích ứng. Bộ vành và lốp kích thước lớn hơn, đồng thời giảm khối lượng tổng thể của bộ vành và hệ thống treo.

Xe trang bị cụm đèn pha LED mới, tích hợp đèn LED ban ngày. Hai bên sườn tạo đường nét uốn lượn tăng tính khí động học. Lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng Lexus. Cụm đèn hậu với dải LED mảnh kết nối nhau, trải dài toàn bộ chiều rộng. Cánh gió vuốt gọn kết hợp với cản sau tạo nét hài hòa. Bộ vành đúc đa chấu kích thước 19 inch, lớn hơn so với các đối thủ chỉ dùng vành 18 inch như C-class hay series 3.

Nội thất phong cách quen thuộc của Lexus cũng như Toyota.

Khác với những cải tiến ở ngoại thất, nội thất vẫn giữ như truyền thống. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ thể thao tích hợp màn hình kỹ thuật số 4,2 inch hiển thị thông tin xe. Màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

IS 300 Standard và Luxury lắp chung động cơ 2.0 I4 tăng áp, công suất 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Bản Standard có 3 chế độ lái, trong khi bản Luxury có 4 chế độ lái.

Bản IS 300h trang bị động cơ xăng 2.5 I4 kết hợp với một động cơ điện, cho tổng công suất 220 mã lực. Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp dẫn động cầu sau, cùng 4 chế độ lái.

IS trông thể thao, trẻ trung.

Mẫu IS 2021 hỗ trợ đầy đủ các công nghệ an toàn như 8 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, màn hình hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 cảm biến lùi, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, ổn định thân xe, phanh ABS, EBD, BA.

Lexus IS 2021 bản 300 Standard giá 2,13 tỷ, bản 300 Luxury giá 2,49 tỷ và IS 300h giá 2,82 tỷ. Với nguồn gốc nhập khẩu Nhật Bản, mức giá của IS cao hơn nhiều so với đối thủ Mercedes C-class lắp ráp trong nước (1,4-1,9 tỷ), trong khi đó BMW series 3 cũng nhập khẩu, giá từ 1,84-2,36 tỷ.

Theo VNE