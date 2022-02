Mazda3 2022 ra mắt tại Thái Lan với nhiều nâng cấp

Mazda Thái Lan đã chính thức giới thiệu Mazda3 2022 với nhiều tiện ích hơn cùng màu sơn ngoại thất mới là màu đồng Platinum Quartz. Xe có giá khởi điểm từ 979.000 baht (tương đương khoảng 690 triệu đồng).

Ở phiên bản 2022, Mazda3 tại Thái Lan được phân phối với 2 kiểu thân xe là sedan và hatchback (Sports). Cả hai đều gồm 3 bản trang bị là 2.0 C, 2.0 S và 2.0 SP.

Mazda3 2022 ra mắt tại Thái Lan

Phiên bản tiêu chuẩn 2.0 C và 2.0 C Sports được trang bị đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu, dải đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED, cảm biến khoảng cách phía sau và camera lùi. Bên trong cabin, xe được trang bị bảng đồng hồ đo với màn hình LCD, màn hình HUD, phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold. Các trang bị an toàn gồm có 7 túi khí và hệ thống an toàn i-Activsense.

Di chuyển lên các phiên bản 2.0 S và 2.0 S Sports sẽ có thêm lẫy chuyển số thể thao tích hợp sau vô lăng, bảng điều khiển và tay nắm cửa mạ chrome, điều hòa tự động 2 vùng, có cửa gió cho hàng ghế sau, cảm biến trước, la-zăng hợp kim 18 inch.

Các phiên bản 2.0 SP và 2.0 SP Sports được bổ sung đèn pha LED thông minh, cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu tự động chống chói, hệ thống âm thanh vòm Bose® với 12 loa, camera 360 độ và hệ thống an toàn i-Activsense.

Gói an toàn i-Activsense bao gồm các chức năng đèn pha LED thích ứng, Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng điều chỉnh góc chiếu theo ngã rẽ, Mazda Radar Cruise Control và Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh tiên tiến cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động tiên tiến, Hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo tài xế mất tập trung…

Cung cấp sức mạnh cho Mazda3 2022 là động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L, 4 xi-lanh, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp có chế độ sang số tay Activematic, cho công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm.

Mazda3 có 7 màu ngoại thất: Soul Red Crystal, Machine Grey, Polymetal Grey, Snowflake White Pearl, Sonic Silver, Jet Black và Platinum Quartz Bronze mới.

Tại thị trường Thái Lan, Mazda3 2022 có giá bán dao động từ 979.000 - 1.198.000 baht (tương đương 690-842 triệu đồng).

Theo autodaily.vn