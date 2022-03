Peugeot sắp tung ra mẫu SUV cỡ nhỏ giá mềm đấu Kia Sonet

Trong bối cảnh dòng xe SUV đang ngày càng thống trị làng xe hơi thế giới, nơi mà các mẫu xe mới ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, các nhà sản xuất ô tô đang cố gắng mở rộng phạm vi sản phẩm hướng tới những mẫu xe có giá cả phải chăng hơn, tập trung vào các thị trường mới nổi.

Hòa theo xu hướng SUV hóa, Peugeot được đồn đoán từ lâu rằng đang phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ mang tên 1008 với mức giá rất “hợp túi tiền” cho nhiều người dùng.

Sau khi mẫu xe đô thị 108 ngừng sản xuất, 1008 có thể trở thành điểm sáng mới trong phạm vi sản phẩm của Peugeot, xếp sau các mẫu SUV lớn hơn như 2008, 3008 và 5008. Mới đây, các nhà thiết kế của trang Carscoops đã dựng lên ảnh phác họa cho mẫu Peugeot 1008, qua đó giúp chúng ta dễ hình dung hơn về thiết kế của mẫu xe mới này sẽ trông như thế nào dựa trên ngôn ngữ thiết kế hiện tại của hãng xe Pháp.

Ảnh phác họa thiết kế Peugeot 1008

Dựa vào bản phác họa thiết kế có thể thấy chiếc SUV có phần mui xe ngắn, kích thước nhỏ gọn và tư thế lái cao, cùng kiểu dáng thân xe năm cửa thực dụng. Ở phía trước, chúng ta có thể thấy biểu tượng Peugeot mới với lưới tản nhiệt có thiết kế tương tự như trên 3008/5008 nâng cấp và 308. Đèn pha LED có phần mở rộng đặc trưng về phía cản. Trong khi đó, ngoại thất hai tông màu cùng vòm bánh xe mở rộng cứng cáp là những điểm nhấn giúp hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại cho Peugeot 1008.

Thực tế, Peugeot từng giới thiệu mẫu HR-1 concept thuộc phân khúc SUV cỡ A vào năm 2010, nhưng hãng không tung ra phiên bản sản xuất. Vào các năm 2017 và 2019, công ty bị bắt gặp thử nghiệm các nguyên mẫu của 1008, cho thấy dự án vẫn đang được phát triển.

Peugeot 2008

Theo truyền thông Pháp, 1008 có thể sẽ được chia sẻ nền tảng kiến trúc CMP với mẫu Citroën New C3, một chiếc SUV 3,98 mét được phát triển cho Ấn Độ và Nam Mỹ. Trong khi đó, về kích thước, Peugeot 1008 có thể có chiều dài từ 4,00-4,15 m, giữ khoảng cách an toàn so với 2008 có chiều dài 4,30 m.

Cung cấp sức mạnh cho xe nhiều khả năng sẽ là động cơ 1.2L Puretech 3 xi-lanh dành cho các thị trường mới nổi và có thể sẽ có thêm biến thể e-1008 thuần điện dành cho châu Âu.

Theo autodaily.vn