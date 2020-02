4 chiến sĩ Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu bệnh nhân suy thận

Sáng nay (13/2), Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1/2020”. 180 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh và một số đoàn viên của Công ty Ngọc Long Châu, giáo viên Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) cùng tham gia.