Bố trí tái định cư cho hộ dân ở nút giao đường huyện với QL 8A để đảm bảo ATGT

Ngôi nhà của bà Đoàn Thị Huệ (xã Hòa Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh) nằm ở vị trí nút giao giữa đường huyện DH 56 đang được nâng cấp mở rộng với QL 8A. Theo một số ngành chuyên môn, huyện Đức Thọ nên có phương án sớm di dời, tái định cư cho hộ dân để đảm bảo ATGT về lâu dài.

Tuyến đường huyện DH 56 có chiều dài 6,21 km đi qua địa bàn xã Hòa Lạc (Đức Thọ), điểm đầu giao với QL 8A tại Km 19+200, điểm cuối giao với tỉnh lộ 552 tại Km 12+810. Tuyến đường được huyện Đức Thọ đầu tư nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện, tuyến đường đã triển khai thi công xong phần nền đường, rải xong lớp base B và hệ thống mương thoát nước 2 bên.

Tuy nhiên, ở đoạn đầu tuyến chưa giải phóng được mặt bằng nên chưa thể thi công. Nguyên nhân là do đoạn qua thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc đang vướng 1 hộ dân có đất thổ cư, đó là gia đình bà Đoàn Thị Huệ.

Căn nhà của gia đình bà Đoàn Thị Huệ có 22,1 m2 nằm trên hành lang quốc lộ 8A...

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Lạc, mảnh đất mà gia đình bà Đoàn Thị Huệ đang sinh sống có diện tích 131,7 m2 được UBND xã Đức Hòa (nay là xã Hòa Lạc) cấp đất trái thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 cho gia đình ông Ngô Quang Thân, đến năm 2014 thì bán lại cho bà Đoàn Thị Huệ.

Trong quá trình GPMB tuyến đường DH 56, diện tích đất của bà Huệ bị ảnh hưởng 22,1 m2 (nằm trên hành lang QL 8A). Sau khi tuyến đường DH 56 được nâng cấp mở rộng, vị trí ngôi nhà của bà Huệ nằm ngay vị trí ngã ba, điểm đấu nối giữa tuyến đường DH 56 với QL 8A. Mặc dù theo quy định, phần diện tích còn lại (sau GPMB diện tích bị ảnh hưởng đường DH 56) đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở nhưng do nằm ngay điểm đấu nối nên Sở TN&MT đề nghị huyện Đức Thọ phối hợp với xã Hòa Lạc bố trí tái định cư để gia đình bà Huệ di dời đến nơi ở mới, bàn giao số diện tích đất còn lại để mở rộng hành lang tuyến đường DH 56.

Ngôi nhà nằm ở nút giao giữa tuyến đường DH56 với QL 8A.

Ông Nguyễn Ngọc Hoạch - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết: "Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy, căn nhà của bà Huệ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, các bức tường bị nứt toác, nền nhà nhiều chỗ bị sụt lún do nhà xây dựng đã lâu. Nếu GPMB theo mốc lộ giới của tuyến đường DH 56 thì e rằng trong quá trình thi công, máy móc lu lèn sẽ khiến ngôi nhà này sập đổ bất cứ lúc nào, gây hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, do ngôi nhà nằm ngay vị trí nút giao với QL 8A nên cần được mở rộng hành lang khu vực này nhằm đảm bảo ATGT về lâu dài. Do đó, đoàn kiểm tra của Sở đã đề nghị huyện Đức Thọ phối hợp với xã Hòa Lạc nên bố trí tái định cư để di dời gia đình bà Đoàn Thị Huệ đến nơi ở mới nhằm mở rộng nút giao này".

Lãnh đạo các sở: TN&MT, GTVT, Tư pháp kiểm tra thực địa để tìm phương án xử lý phù hợp và đúng với quy định của pháp luật đối với đất ở của gia đình bà Đoàn Thị Huệ.

Được biết, lãnh đạo huyện Đức Thọ cũng đồng tình cao với ý kiến của lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh, đồng thời giao xã Hòa Lạc tìm vị trí phù hợp để bố trí tái định cư cho gia đình bà Huệ trong thời gian sớm nhất. Theo đó, địa phương cũng giao các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động gia đình bà Đoàn Thị Huệ phối hợp sớm bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường tỉnh DH 56 đúng tiến độ đề ra.

Căn nhà gia đình bà Đoàn Thị Huệ đang sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, nguyện vọng của gia đình bà Đoàn Thị Huệ là cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tái định cư ở vị trí thuận lợi và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống.

Để thực hiện được phương án này, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của huyện, cần sự vào cuộc đồng hành của các cơ quan chuyên môn Sở TN&MT, Sở Tư pháp hỗ trợ về mặt pháp lý theo quy định hiện hành, tạo điều kiện cho huyện tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù GPMB thi công dự án tuyến đường DH 56 và ổn định cuộc sống của người dân.

Đức Phú