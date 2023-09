Chằng chịt “ổ gà”, “ổ voi” trên huyện lộ 36 ở Can Lộc

Huyện lộ 36 (ĐH 36) đoạn qua địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên đến xã Kim Song Trường huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

VIDEO: Huyện lộ 36 đoạn qua các xã Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường.

ĐH 36 dài khoảng 10km, có điểm đầu từ ngã ba chợ Đình, thuộc xã Trung Lộc và đi qua các xã Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường (Can Lộc) là tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Đoạn đường đi qua ngã ba chợ Nhe, thuộc xã Khánh Vĩnh Yên).

Con đường xuống cấp nhiều năm qua đã gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Hoà ở xã Kim Song Trường (Can Lộc) cho biết: “Tôi thường xuyên phải đi làm qua đoạn đường này. Đường nhiều "ổ gà, ổ voi" rất khó di chuyển. Khó khăn nhất là những ngày trời mưa, nhiều đoạn nước ngập lênh láng, không biết tránh vào đâu, nhiều khi đi trúng ổ gà, ổ voi thì bị ngã”. (Ảnh chụp tại xã Khánh Vĩnh Yên).

Người dân địa phương cho biết, ngành chức năng đã rải đá bây trám các "ổ voi" nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. (Ảnh chụp tại xã Khánh Vĩnh Yên).

ĐH36 đoạn qua xã Kim Song Trường nhiều nơi cũng xuất hiện những “ổ gà”, rất dễ trở thành những cái bẫy gây ra tai nạn giao thông.

Các loại phương tiện di chuyển tốc độ "rùa bò” khi đi qua ĐH 36 thuộc địa phận xã Kim Song Trường.

Ông Nguyễn Thanh Tân - Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc cho biết: "Dự án nâng cấp, sửa chữa huyện lộ 36 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Huyện Can Lộc đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế và các thủ tục liên quan để triển khai dự án đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới".

Ninh Hà