Nơm nớp lo sợ khi qua cầu không lan can ở Hà Tĩnh

Hai thôn An Lạc và Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) có 9 cây cầu nhỏ bắc qua hai mương nước thì đến 7 cây cầu không có lan can, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người đi đường.

Hai đoạn mương nước song song với nhau dài khoảng hơn 1km kéo dài từ thôn Bắc Tây Nam qua thôn An Lạc. Vì thế, có 9 cây cầu nối các con đường bị ngăn cách bởi mương nước này. Những cây cầu dài khoảng 4 - 5m nối các con đường nhỏ này là tuyến đường đi lại sinh hoạt hằng ngày của hàng trăm người dân 2 thôn.

Tuy nhiên, trong đó chỉ có 2 cây cầu được đổ lan can 2 bên cao khoảng 30 - 40cm, 7 cây cầu còn lại không có lan can và cũng không có biển cảnh báo xung quanh.

Việc không có lan can bảo vệ khiến nhiều người tham gia giao thông qua đây không ngớt nỗi lo bị tai nạn.

Theo quan sát, những cây cầu này nằm ở các khúc cua, lối rẽ ra nhiều tuyến đường. Mỗi cây cầu rộng từ 2 - 3m nên chỉ cần sơ sẩy là rất dễ bị ngã xuống mương nước, đặc biệt là vào ban đêm và với những người từ nơi khác đến, không quen đường.

Anh Nguyễn Văn Ngọc - người dân đi qua cầu cho biết: “Cầu hẹp, lại nằm ngay ở các nhánh rẽ, đường trong làng quanh co nên rất nguy hiểm. Với những người lạ như tôi đi vào làng và trẻ em thì càng nguy hiểm, bởi không phải ai cũng chủ động khi qua những đoạn này, nhất là trường hợp phanh xe gấp hay các xe tránh nhau. Và kể cả không xảy ra tai nạn nhưng đi gần mép cầu thì thực sự vẫn cảm thấy “choáng ngợp”. Tôi nghĩ nên xây 2 bên cao lên để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại”.

Chỉ 2 cây cầu ở trục đường chính được xây lan can

Một người dân trong thôn nói rằng, dù đôi lúc đi qua cầu cảm thấy không an toàn nhưng cũng đã quen từ hàng chục năm nay nên coi như đó là điều đương nhiên. Theo người này, một số cầu vừa được nới rộng ra thời gian gần đây nên việc đi lại thuận tiện hơn, còn trước đó, cầu rất hẹp.

Dù nói là “thổ địa” quen đường, thế nhưng nhiều người dân trong làng không may rơi xuống mương nước khi đi qua những cây cầu này.

Những cây cầu không lan can ở thôn An Lạc và thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm đã khiến 4 người không may rơi xuống mương nước

Ông Hoàng Văn Long – Trưởng thôn An Lạc cho biết, cầu không lan can đã tồn tại lâu nay. Người dân trong 2 thôn đã đi quen với những khúc đường này nên họ thường đi với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn.

Dù nói vậy nhưng ông Long cũng thừa nhận thời gian qua, đã có 4 người bị ngã xe máy khi đi qua cầu vào ban đêm, khiến cả người lẫn xe rơi xuống mương nước.

