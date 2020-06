“Rình rập” hiểm nguy khi tủ điện kỹ thuật chỏng chơ trên vỉa hè ở TP Hà Tĩnh

Công tác ngầm hóa cáp điện, viễn thông trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) mang lại bộ mặt đô thị đẹp hơn. Song, vẫn còn tình trạng tủ điện kỹ thuật chưa được kiên cố, dây điện chằng chịt trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người dân.

Video: Người dân lo lắng khi tủ điện chỏng chơ trên vỉa hè.

Khoảng 4 tháng nay, người dân sống quanh số nhà 113A, đường Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) khá bức xúc bởi tủ điện kỹ thuật nằm chỏng chơ trên vỉa hè, chắn hết lối đi của người đi bộ. Nhiều người lo lắng bởi việc dây điện chằng chịt trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ chập điện, mất an toàn.

Chị Phạm Thị Thùy Chi phản ánh về tủ điện vất vưởng trước cửa nhà

Chị Phạm Thị Thùy Chi - sống tại số nhà 113A Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Hà) cho biết: tình trạng tủ điện nằm vất vưởng trên vỉa hè này xuất hiện ngay từ khi hoàn thành thi công tuyến đường Nguyễn Công Trứ đến nay. Chúng tôi đã có ý kiến với phường, đơn vị điện lực nhưng hàng tháng trời vẫn chưa được xử lý.

Mặc dù trên thân tủ có ghi rõ ràng dòng chữ “Nguy hiểm, cấm lại gần” nhưng lại dựng ngay trước cửa nhà dân, vừa chắn lối đi lại, vừa mất thẩm mỹ. Chưa kể, tôi và những hộ dân quanh đây làm nghề buôn bán, xe cộ của khách hàng đi lại rất nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ hỏng dây, rò điện.

Dây điện chằng chịt trên vỉa hè.

Ông Võ Thanh Sơn - Phó phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay, nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện, cũng như đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sống cho người dân, đơn vị thi công tuyến đường Nguyễn Công Trứ thực hiện ngầm hóa đường điện và cáp viễn thông. Tuy nhiên, do việc thi công chưa hoàn thành nên vẫn còn tình trạng tủ điện kỹ thuật chưa được kiên cố, dây điện chưa được hạ ngầm.

Công trình hiện chưa được bàn giao cho ngành điện. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị quản lý dự án để thực hiện thêm các biện pháp cảnh báo nguy hiểm và các giải pháp đảm bảo an toàn tốt hơn cho tủ điện này.

Ông Văn Hoài Ninh - Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng TP Hà Tĩnh khẳng định, dây điện và tủ kỹ thuật đã được thực hiện cách điện, đảm bảo an toàn. Lý do tủ điện đến nay vẫn chưa được kiên cố là do đơn vị thi công chưa có mặt bằng để xây dựng hào kỹ thuật, hạ ngầm dây điện và cáp viễn thông. Ban đang phối hợp với phường Bắc Hà để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khi có mặt bằng thì tình trạng này chắc chắn sẽ nhanh chóng được khắc phục.

Anh Tấn – Dương Chiến