Vỏ thuốc bảo vệ thực vật rải khắp các đồng lúa ở Hà Tĩnh

Thời điểm này, trên những cánh đồng lúa đang trổ bông ở Hà Tĩnh, nhiều vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng bị vứt bừa bãi, ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Chai lọ, bao bì vỏ thuốc BVTV sau khi sử dụng, người dân vứt vương vãi dọc con đường ven ruộng ở thôn Bình Tân (xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ).

Tại cánh đồng lúa thuộc thôn Bình Tân, xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ), vỏ thuốc trừ sâu, trừ cỏ gồm dạng túi nilon và chai nhựa vứt dọc hai bên đường, trên bờ ruộng. Thậm chí, nhiều vỏ thuốc được vứt ngay bên cạnh bể chứa vỏ thuốc BVTV.

Một người dân trong thôn cho hay: Thời điểm này, nhiều khu vực lúa bị bệnh đạo ôn, người dân phun thuốc xong tiện tay vứt luôn vỏ thuốc bên bờ ruộng, lề đường. Bên cạnh đó, một số bao bì thuốc trừ cỏ được vứt từ trước đó.

Nhiều vỏ thuốc BVTV vứt ngay cạnh bể chứa bao bì trên đồng lúa ở thôn Bình Tân, xã Thanh Bình Thịnh.

Tương tự, trên cánh đồng lúa ở thôn Đông Vịnh (xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên), thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân)… cũng dễ dàng nhìn thấy bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng vứt tràn lan trên bờ ruộng. Thậm chí, nhiều loại bao bì, vỏ thuốc nằm dưới kênh mương, hòa vào dòng nước.

Những bao bì nilon, chai lọ nhựa bị vứt trên đồng ruộng chủ yếu là những chất liệu không phân hủy được. Điều đáng nói, phần thuốc BVTV còn sót lại trong vỏ chai, bao bì theo thời gian sẽ ngấm vào lòng đất, gây nguy hại đến môi trường lâu dài.

Vỏ thuốc BVTV nằm trên bờ ruộng, dưới mương nước trên cánh đồng lúa thôn Đông Vịnh (xã Cẩm Vịnh).

Trên thực tế, tình trạng vứt bừa bãi vỏ thuốc BVTV như hiện nay một phần do người dân thiếu ý thức, một phần do trên đồng ruộng chưa có các điểm thu gom tập trung vỏ thuốc BVTV. Một số địa phương đã xây dựng mô hình bể chứa vỏ thuốc BVTV sau sử dụng, tuy nhiên do cánh đồng rộng lớn, số lượng bể chứa không đủ nhiều để bà con thuận tiện bỏ rác thải vào.

Lạm dụng thuốc BVTV sẽ tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Theo ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV, lạm dụng thuốc BVTV sẽ tác động tiêu cực đến môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vỏ thuốc BVTV là dạng chất thải rất nguy hại, vì thế người dân cần phải thu gom lại điểm tập kết để có phương pháp xử lý đúng quy trình.

Chi cục đã thường xuyên phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về việc sử dụng thuốc BVTV, song điều quan trọng là người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, các loại vật nuôi. Các địa phương cũng cần xây dựng nhiều bể chứa rác thải ở khu vực đồng ruộng hơn để việc thu gom vỏ thuốc BVTV có hiệu quả.

Thói quen vứt bao bì, chai lọ bừa bãi sau khi phun thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến. (Ảnh chụp tại đồng lúa xã Cổ Đạm - Nghi Xuân).

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh, mỗi năm, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 219,775 tấn thuốc BVTV đổ xuống đồng ruộng. Trong đó, có 81,269 tấn là thuốc trừ cỏ; 64,732 tấn thuốc trừ sâu; 67,471 tấn thuốc trừ bệnh và 6 tấn thuốc trừ chuột; chất điều hòa sinh trưởng 303 kg.

Khánh Ngọc - Thảo Hiền