Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên ở nhiều thời điểm, hoạt động xây lắp của nhà máy bị chững lại, các thiết bị từ nước ngoài nhập về chậm so với thời gian, nhất là chuyên gia không thể sang Việt Nam để lắp đặt, dẫn đến tiến độ hòa lưới điện bị chậm so với mục tiêu đặt ra.

Trước thực tế đó, công ty đã linh hoạt, mạnh dạn mời các kỹ sư giỏi trong nước về lắp đặt thiết bị và bố trí kịp thời các chuyên gia nước ngoài đến chạy thử đường điện ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành 99% tất cả các hạng mục và “sẵn sàng” hòa vào lưới điện quốc gia vào đầu tháng 2 tới.