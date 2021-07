Điện lực Hà Tĩnh quyết không để gián đoạn cấp điện cho kỳ thi THPT

Ngoài đảm bảo nguồn cấp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn phân công nhân lực trực tại 100% điểm thi nhằm xử lý nhanh sự cố, quyết tâm không để gián đoạn cấp điện phục vụ kỳ thi quan trọng này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 7 - 8/7 với 35 điểm thi tại Hà Tĩnh. Huyện Nghi Xuân có 3 điểm thi chính (THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Nguyễn Du, THPT Nghi Xuân) và 3 điểm thi dự phòng. Thời gian qua, công tác củng cố lưới đảm bảo cấp điện tại các điểm thi được Điện lực Nghi Xuân chủ động triển khai. Đơn vị đã tăng cường kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp cấp nguồn cho các điểm thi. Đó là đường dây 371 E18.11, 377 E18.11 và các trạm biến áp Xuân An 17, Tiên Điền 5, Xuân Hoa 1.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Du, hệ thống đường dây sau công tơ đã được ngành điện kiểm tra, hướng dẫn xử lý đảm bảo kỹ thuật.

Công nhân Điện lực Nghi Xuân kiểm tra, hướng dẫn cách sử dụng máy phát điện dự phòng tại điểm thi THPT Nguyễn Du.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Phan Thế Toàn chia sẻ: “Điểm thi này có 22 phòng thi với 490 thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên nhà trường khá lo lắng về nguồn điện. Rất may, Điện lực Nghi Xuân đã 3 lần cử công nhân đến trực tiếp tại điểm thi để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Nhờ vậy, nhà trường đã kịp thời khắc phục các vị trí chưa đảm bảo an toàn. Ngoài ra, được sự tư vấn của ngành điện, chúng tôi cũng chủ động bố trí máy phát, dự phòng cho trường hợp xấu nhất, đảm bảo cấp điện để hệ thống camera giám sát, máy photocopy phục vụ in ấn hoạt động mọi thời điểm…”.

Tính đến thời điểm này, không riêng THPT Nguyễn Du mà hệ thống điện của 100% điểm thi trên địa bàn Nghi Xuân đã được đảm bảo.

Ngành điện đã chủ động làm việc với các hội đồng thi để thực hiện phương án ưu tiên cấp điện trong quá trình thi và chấm thi.

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho hay: “Đơn vị đã chủ động làm việc với các hội đồng thi để nắm bắt danh sách, thời gian, nhu cầu cấp điện, lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện trong quá trình thi và chấm thi. Đối với các điểm thi trên địa bàn, khi xảy ra sự cố mất điện, phải huy động tối đa vật tư, nhân lực, phối hợp với các đơn vị để nhanh chóng cấp điện trở lại. Với những khu vực có nguồn hỗ trợ từ các đường dây khác không bị sự cố thì phải nhanh chóng điều hành phân vùng sự cố và cấp nguồn dự phòng một cách nhanh nhất".

Ở Thạch Hà có 3 điểm thi chính (THPT Lý Tự Trọng, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trung Thiên) và 6 điểm thi dự phòng. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ quá trình thi và chấm thi, trước đó Điện lực Thạch Hà đã tập trung khắc phục khiếm khuyết trên đường dây, trạm biến áp cấp nguồn cho các điểm thi.

Điện lực Thạch Hà đã tập trung khắc phục khiếm khuyết trên đường dây, trạm biến áp cấp nguồn cho các điểm thi.

Nguồn điện tại điểm thi THPT Lý Tự Trọng do đường dây 371 E18.1 cấp. Với đường dây này, Điện lực Thạch Hà đã thay mới hơn 10 km dây dẫn từ vị trí xuất tuyến đến vị trí số 84, thay mới 34 cột điện, xử lý triệt để các mối nối, các điểm tiếp xúc… với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đường dây 473 E18.1 (cấp cho điểm thi THPT Lê Quý Đôn), đường dây 375 E18.1 (cấp cho THPT Nguyễn Trung Thiên) cũng được ngành điện ra quân xử lý xong các khiếm khuyết.

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Giám đốc Điện lực Thạch Hà thông tin: “Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghành điện đã tổ chức kiểm tra, khắc phục các tồn tại trên lưới, nhất là các trạm biến áp cấp điện phục vụ điểm thi và đường dây có liên quan. Trong quá trình thi, đơn vị bố trí cán bộ, công nhân trực tại 100% điểm thi; chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương sửa chữa hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện lại cho các điểm thi nếu xảy ra sự cố”.

Trong quá trình thi, Công ty Điện lực Hà Tĩnh bố trí công nhân trực tại 100% điểm thi.

Theo ghi nhận, ngoài xử lý công việc trên lưới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo 12 điện lực các huyện thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh chủ động phối hợp với các hội đồng thi đóng điện mang tải đồng thời toàn bộ thiết bị tối thiểu 1 giờ để kiểm tra tình trạng vận hành hệ thống cấp điện khu vực thi trước ngày 4/7 để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Ông Đinh Quang Chung – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Trong các ngày thi, đơn vị không thực hiện cắt điện ở các khu vực liên quan đến các điểm thi, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt. Bên cạnh đó, ngành điện đã làm việc trực tiếp với đơn vị liên quan để có phương án chi tiết cấp điện 24/24h phục vụ công tác làm phách và chấm thi tại các địa điểm thi”.

Thu Phương