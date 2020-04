Giảm giá bán lẻ điện: mức giảm cao nhất 62.560 đồng/tháng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 1/2020 tăng 1,71% so với tháng trước, tăng 6,78% so với cùng kỳ năm 2019. So với tháng trước, khu vực thành thị tăng 2,35%, nông thôn tăng 1,27%.