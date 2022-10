Mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ

Khu vực Hà Tĩnh đêm nay (22/9) đến ngày 25/9 khả năng có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt các khu vực phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm như Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Can Lộc.