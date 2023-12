Năm 2024, Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu điện thương phẩm đạt trên 1,558 tỷ kWh

Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn; phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1,558 tỷ kWh.

Chiều 28/12, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Khách hàng năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, được sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự đồng hành của chính quyền địa phương, các khách hàng và nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, đời sống dân sinh và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao.

Công ty hiện quản lý, vận hành 12 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 599 MVA, trên 340 km đường dây 110 kV; 3.558 km đường dây trung thế; trên 7.588 km đường dây hạ thế và 3.953 trạm biến áp phân phối với 473.008 khách hàng. Năm 2023, điện thương phẩm của công ty ước thực hiện 1,442 tỷ kWh (tăng 13,43% so với năm 2022 và tăng 5,78% so với kế hoạch Tổng Công ty giao); tổn thất điện năng ước thực hiện 6,75%/kế hoạch giao 6,79% (giảm 0,26% so với năm 2022 và giảm 0,04% so với kế hoạch Tổng Công ty giao).

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh phân tích sâu những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong năm 2023.

Nhằm cung ứng điện ổn định cho Nhân dân cũng như phục vụ các dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, năm 2023, công ty tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lưới điện trên toàn địa bàn với nhiều dự án trọng điểm.

Bám sát chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã quyết liệt trong công tác điều hành chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực thi văn hóa doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Cán bộ, công nhân viên công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong năm, công ty tiếp nhận, xử lý 49.669 phiếu yêu cầu của khách hàng được Trung tâm Chăm sóc khách hàng chuyển về qua hệ thống CRM với các loại hình ghi nhận và xử lý mất điện, yêu cầu cấp điện, phản ánh chất lượng dịch vụ, an toàn điện, thông báo tiền điện, kiến nghị...

Bên cạnh làm tốt công tác sản xuất, kinh doanh, năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với số tiền gần 500 triệu đồng. Tính riêng trong tháng tri ân khách hàng (tháng 12), công ty thực hiện chuỗi chương trình ý nghĩa với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo cung ứng điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ sinh hoạt của Nhân dân và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn; cung cấp các tiện ích dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất và ứng dụng công nghệ thông tin vào cung cấp các dịch vụ trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích và nhanh nhất.

Đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm: > 1,558 tỷ kWh, tổn thất điện năng < 6%, chỉ số tiếp cận điện năng < 5 ngày, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt > 85%...

Ông Phan Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TX Kỳ Anh, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Trung Hậu đánh giá cao những đổi mới trong công tác chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tại hội nghị khách hàng, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn đã ghi nhận những nỗ lực của Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc hiện đại hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng; chủ động đầu tư hạ tầng lưới điện theo hướng thông minh, tinh gọn, phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn trong năm 2024.

Thu Phương