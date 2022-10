Các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam được xây dựng đảm bảo đúng quy định

Lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khẳng định: các vị trí được quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn đều được triển khai theo đúng trình tự pháp luật, được các ban ngành cấp tỉnh kiểm tra, chấp thuận.

Sáng 3/10, UBND huyện Can Lộc tổ chức đối thoại với 6 hộ dân xã Sơn Lộc thuộc đối tượng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Đây là những hộ có ý kiến thắc mắc về vị trí xây dựng khu tái định cư dự án ở thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc.

UBND huyện Can Lộc đối thoại với các hộ dân xã Sơn Lộc

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn huyện Can Lộc dài 19,4km, qua thị trấn Đồng Lộc và 8 xã: Kim Song Trường, Gia Hanh, Thượng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc.

Thống kê sơ bộ, diện tích các loại đất phải thu hồi là hơn 159 ha, trong đó: đất nông nghiệp gần 120ha; đất ở 5,9ha, còn lại là các loại đất khác; tái định cư 161 hộ; di dời 139 ngôi mộ…

Khu đất được quy hoạch xây dựng khu TĐC ở thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc nằm gần quốc lộ 15B.

Cùng với việc kiểm đếm, chi trả kinh phí GPMB, huyện Can Lộc đã trình thẩm định, phê duyệt 5 khu tái định cư (TĐC) với tổng diện tích 19,41ha, trong đó xã Kim Song Trường có 2 khu TĐC ở thôn Phúc Yên và thôn Yên Vĩnh; xã Trung Lộc 1 khu TĐC ở thôn Minh Hương; xã Quang Lộc 1 khu 1 TĐC ở thôn Ban Long và xã Sơn Lộc 1 khu TĐC ở thôn Thịnh Lộc.

Ông Nguyễn Văn Châu (xã Sơn Lộc) - 1 trong 6 hộ dân có kiến nghị liên quan tới TĐC dự án cao tốc Bắc - Nam.

Liên quan tới nội dung cuộc đối thoại, tại xã Sơn Lộc có 8 hộ dân có 11 lô đất (chưa xây dựng nhà ở) nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc – Nam và đủ điều kiến bố trí TĐC ở khu TĐC thôn Thịnh Lộc.

Trong 8 hộ, có 6 hộ có 8 lô đất kiến nghị tới UBND huyện Can Lộc khi cho rằng, vị trí quy hoạch khu TĐC không phù hợp.

Nguyên nhân các hộ dân này nêu ra là khu đất được chọn TĐC là đất nghĩa trang; các khu đất được quy hoạch cách đường 25m nên sau này sẽ phát sinh thêm một số hộ khác khiến đất của họ trở thành đất lối 2; quá trình quy hoạch TĐC chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Ông Thân Văn Vỵ - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc khẳng định, khu đất được quy hoạch TĐC không phải đất nghĩa trang.

Tại cuộc đối thoại, chính quyền xã Sơn Lộc và đại diện các phòng, ban huyện Can Lộc đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của 6 hộ dân liên quan tới khu TĐC ở thôn Thịnh Lộc.

Ông Thân Văn Vỵ - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc cho hay: Quá trình quy hoạch khu TĐC ở thôn Thịnh Lộc đảm bảo đầy đủ các bước theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, dựa trên cơ sở đề xuất của UBND huyện về vị trí xây dựng, đoàn công tác của tỉnh đã về kiểm tra và chấp thuận địa điểm nêu trên. Xã sau đó làm tờ trình gửi tới huyện và họp lấy ý kiến người dân.

Ông Thân Văn Vỵ cũng khẳng định khu đất được chọn từ xưa tới nay không phải là đất nghĩa trang. Hiện tại có một số mô đất nhưng cũng chưa xác định đó có phải là mộ hay không và các mô đất này không nằm trong phạm vi bố trí các lô đất TĐC.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc lý giải về vị trí khu TĐC cách quốc lộ 15B khoảng cách 25m là đất hành lang ATGT.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc thông tin, do khu vực quy hoạch TĐC nằm gần đoạn đường cong trên tuyến quốc lộ 15B nên để đảm bảo diện tích, hình thái các lô đất nên thống nhất lùi vào 25m so với mặt đường. Khoảng cách này là hành lang ATGT, không bố trí thêm lô đất nào ở trong phạm vi.

Sau khi được chính quyền địa phương và các phòng ban UBND huyện Can Lộc giải đáp khá đầy đủ các thắc mắc, 6 hộ dân ở xã Sơn Lộc đã cơ bản đồng tình và không có thêm ý kiến.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc

Kết luận buổi đối thoại, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc khẳng định: Xác định công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên thời gian qua, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban cũng như các xã, thị trấn. Tới nay, kết quả đạt được cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, không chỉ có khu TĐC thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc mà tất cả các khu đất được quy hoạch vị trí TĐC cho người dân ảnh hưởng dự án cao tốc đều được huyện triển khai theo đúng trình tự pháp luật, được các ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, chấp thuận.

Hiện nay, huyện đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình triển khai xây dựng khu TĐC phục vụ cho công tác GPMB dự án, đảm bảo khi người dân đến xây dựng nhà ở phải đầy đủ cơ sở hạ tầng (mặt bằng, đường, điện, hệ thống thoát nước, cây xanh).

