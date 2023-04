Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình trọng điểm ở TX Hồng Lĩnh

Trên các công trình, dự án ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, hoàn thành tiêu chí xây dựng thị xã đạt đô thị loại III.

VIDEO: Nhà thầu tập trung thi công các công trình, dự án trọng điểm

Quảng trường trung tâm do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư được xây dựng tại phường Bắc Hồng. Công trình do liên danh các nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng, thương mại Đại Phong (TP Hà Tĩnh), Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) và Công ty CP Xây dựng và thương mại Trường Vinh (Can Lộc) thi công. Công trình được khởi công từ tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành sau 20 tháng thi công.

Quảng trường trung tâm TX Hồng Lĩnh được đầu tư xây dựng với diện tích hơn 3,4ha

Giai đoạn 1, Quảng trường trung tâm TX Hồng Lĩnh được triển khai xây dựng trên diện tích hơn 3,4 ha, tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng khu quảng trường có kiến trúc cảnh quan đô thị đẹp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để kết hợp cùng dự án hạ tầng công viên hồ Đại Rai, hệ thống nhà văn hóa, các sân thi đấu thể thao, đường dạo quanh hồ tạo thành một không gian văn hóa rộng lớn dọc đường 3/2.

Hiện nhà thầu đã hoàn thành hơn 90% khối lượng đất đắp san lấp mặt bằng của công trình

Công trình được đầu tư xây dựng với các hạng mục chủ yếu của công trình như: Hệ thống giao thông có 4 tuyến đường với tổng chiều dài 999 m; vỉa hè tiếp giáp với đường 3/2; sân đường nội bộ, khu thể dục thể thao, với diện tích gần 4.000m2...

Hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, cấp điện và điện chiếu sáng quảng trường; hệ thống cây xanh; khu vực quảng trường có biểu tượng logo, sân khấu, sân nội bộ; hàng rào, ghế ngồi...

Thời gian này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng chục cán bộ, công nhân của nhà thầu đang tích cực thi công bảo đảm tiến độ công trình.

Công nhân Công ty TNHH Tư vấn xây dựng, thương mại Đại Phong thi công phần móng biểu tượng ở trung tâm Quảng trường trung tâm TX Hồng Lĩnh

Ông Lê Văn Thành - cán bộ phụ trách thi công, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng, thương mại Đại Phong cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành trên 90% khối lượng đất đắp nền, 90% hệ thống mương thoát nước mưa và đang triển khai thi công móng của biểu tượng ở trung tâm quảng trường.

Công ty đang nỗ lực huy động máy móc, thiết bị và con người, quyết tâm hoàn thành tiến độ các hạng mục công trình theo ký kết với chủ đầu tư.

Công trình đường vành đai TX Hồng Lĩnh có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do Công ty TNHH Như Nam thi công

Công trình đường vành đai TX Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) có chiều dài gần 3km, mặt đường thảm nhựa rộng 30m, với mức tổng đầu tư 150 tỷ đồng do UBND TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ tháng 12/2022, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025.

Công trình nhằm mở rộng đô thị TX Hồng Lĩnh về phía Tây, kết nối đường Quốc lộ 8 với Quốc lộ 1 qua tuyến đường trục chính TX Hồng Lĩnh (đang được đầu tư từ nguồn vốn dự án BIIG2); tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và thu hút đầu tư cho TX Hồng Lĩnh.

Công trình cũng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: ‘‘Phấn đấu đến năm 2030 hình thành thành phố phía Bắc của tỉnh với hạt nhân là TX Hồng Lĩnh".

Nhà thầu bóc phong hóa tại công trình đường vành đai TX Hồng Lĩnh

Những ngày này, trên công trình đường vành đai TX Hồng Lĩnh, nhà thầu đang huy động nhiều máy móc, công nhân tranh thủ thi công những đoạn đã có mặt bằng.

Ông Mai Xuân Phú - cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH Như Nam (TX Hồng Lĩnh) - đơn vị thi công cho biết: “Công ty đang tập trung phương tiện, công nhân bóc phong hóa, thi công hệ thống cống thoát nước trên tuyến và đắp đất nền đường (đã đạt 30% khối lượng) và công trình sẽ chắc chắn sẽ “về đích” theo đúng kế hoạch.”

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Hồng Lĩnh kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công

Ông Nguyễn Công Thiện - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ như đã cam kết, sớm đưa công trình vào sử dụng hiệu quả, đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân”.

Nam Giang