Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước

Sự hiện diện của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế đã khẳng định chính sách đúng đắn của Hà Tĩnh khi chú trọng các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư nhằm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng nhấn nút khởi công Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh gần 1.300 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng vào tháng 2/2020.

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng với các chính sách vượt trội, môi trường thông thoáng, trong những năm qua, Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Phùng Quang - quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh cho hay: Ngay từ đầu năm 2020, bên cạnh việc nhanh chóng xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài; cập nhật bộ cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ SXKD đang có hiệu lực để cung cấp cho doanh nghiệp thì Hà Tĩnh cũng đã làm việc với gần 30 đơn vị tìm kiếm cơ hội trên địa bàn.

Hoạt động sản xuất nhộn nhịp ở nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Trong số này có Công ty Millenium (Hoa Kỳ) nghiên cứu đầu tư dự án điện khí LNG và Khu liên hợp chứa khí LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng; Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Gia Lách mở rộng tại xã Xuân Viên (Nghi Xuân); Công ty CP Đầu tư năng lượng Thiên Long đầu tư dự án điện gió tại xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh); Công ty CP Năng lượng sinh khối Việt Nhật đầu tư Nhà máy Chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh tại cụm công nghiệp Khe Cò ở xã Sơn Lễ (Hương Sơn)…

Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa đi vào hoạt động không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động ở Hà Tĩnh.

Hiện có một số dự án đã trình hồ sơ, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh như: Nhà máy Chế biến gỗ rừng trồng BE Hà Tĩnh; dự án điện gió tại xã Kỳ Nam; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật mở rộng tại xã Xuân Viên…

Trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, các bộ, ban, ngành hạn chế tổ chức các hoạt động xúc tiến, tuy nhiên, công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh vẫn được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 62 dự án, trong đó 61 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10.500 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD; ngoài ra, điều chỉnh vốn đầu tư FDI cho dự án cung cấp dịch vụ lai dắt tàu biển tại Cảng Sơn Dương từ 1,2 triệu USD lên 32 triệu USD.

“Dù tổng số dự án chấp thuận chủ trương đầu tư giảm so với năm 2019 nhưng số vốn đăng ký tăng cao hơn, trong đó, vốn đầu tư trong nước tăng 2,7%, vốn đầu tư FDI tăng gấp 2,6 lần” - ông Nguyễn Phùng Quang đánh giá.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế TTH Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 558 tỷ đồng vẫn đảm bảo tiến độ thi công.

Một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn có tiến độ triển khai tốt như: Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Nhà máy Chế biến gỗ An Việt Phát, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hưng, Nhà máy May Hanvina, Nhà máy May Apatech Đức Thọ…

“Ngay từ thời điểm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hà Tĩnh, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ tối đa từ các đơn vị, ban, ngành của tỉnh. Việc xóa bỏ các rào cản, tạo môi trường đầu tư thông thoáng đã giúp Hà Tĩnh trở thành điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp”, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát - doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản gần 1.300 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng đánh giá.

Nhờ các chính sách thu hút đầu tư, kinh tế Hà Tĩnh có những bước tăng trưởng vượt bậc trong các năm trở lại đây. Ảnh Nguyễn Thanh Hải.

Đến nay, Hà Tĩnh đang là “đất lành” cho các nhà đầu tư khi có 1.416 dự án với tổng vốn đăng ký 426.766 tỷ đồng (tương đương 18,967 tỷ USD); trong đó có 1.343 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 117.790 tỷ đồng (tương đương 5,235 tỷ USD) và 73 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 308.976 tỷ đồng (tương đương 13,732 tỷ USD). Nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả kinh tế thiết thực, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Ông Nguyễn Phùng Quang cho biết thêm: Trong năm 2021, tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động, thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư hiệu quả, đặc biệt là những dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính, những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định của Nhà nước, bất cập trong quy hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng..., tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

Văn Đức