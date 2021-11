Bầu không khí thủ đô Ấn Độ chuyển màu xám xịt do ô nhiễm

Khí thải từ các nhà máy đốt than bên ngoài thành phố, phương tiện giao thông, thói quen đốt rạ sau mùa thu hoạch của người dân, bụi và khí thải công nghiệp khác khiến không khí thủ đô New Delhi, Ấn Độ chuyển thành màu xám xịt mỗi khi mùa đông đến.

Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa thông qua đề xuất cho phép người dân ở Thủ đô New Delhi và các vùng lân cận làm việc tại nhà do ô nhiễm không khí. Trước đó ngày 16/11, chính quyền Thủ đô New Delhi đã đề xuất phương án làm việc tại nhà trong 1 tuần và thực hiện lệnh phong tỏa vào ngày cuối tuần để ứng phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Trong ảnh: Một người đàn ông quét dọn bên trong một bến xe buýt ở New Delhi khi khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời thủ đô của Ấn Độ trong buổi sáng sớm. Ảnh chụp ngày 16/11/2021.

New Delhi được coi là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nguyên nhân là do khí thải từ các nhà máy đốt than bên ngoài thành phố, phương tiện giao thông, thói quen đốt rạ sau mùa thu hoạch của người dân, bụi và khí thải công nghiệp khác khiến không khí ở đây trở thành một màu xám mỗi mùa đông đến. Trong ảnh: Một người phụ nữ đi gần một đoàn tàu đang chở hàng vào ga ở New Delhi khi sương mù kết hợp ô nhiễm khói bụi khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ảnh chụp ngày 12/11.

Cơ quan chức năng Thủ đô New Delhi triển khai súng phun nước tại quảng trường Rajpath hôm 12/11 để giải quyết tạm thời tình trạng ô nhiễm không khí.

Từ ngày 15/11, các trường học ở New Delhi phải đóng cửa, học sinh chuyển sang học online trong 1 tuần sau khi cơ quan kiểm soát ô nhiễm của thủ đô cảnh báo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do khói bụi. Trong ảnh: Một tòa nhà văn phòng bị bao phủ trong khói bụi mù mịt ở Noida, ngoại ô New Delhi ngày 15/11.

Khói bụi bao trùm quảng trường Rajpath ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12/11.

Theo dữ liệu từ ban kiểm soát ô nhiễm liên bang, chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở trong và xung quanh thành phố New Delhi đã lên mức 470 - 490 trên thang điểm 500. Ở ngưỡng này, không khí sẽ gây ảnh hưởng đến những người khỏe mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mắc bệnh nền. Hôm 12/11, Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ yêu cầu người dân “hạn chế các hoạt động ngoài trời” để bảo vệ sức khỏe. Trong ảnh: Người dân tập yoga vào buổi sáng tại New Delhi ngày 16/11.

Người dân đi bộ bên trong vườn Lodhi ở thành phố New Delhi trong buổi sáng khói mù dày đặc. Ảnh chụp ngày 16/11.

Để cắt giảm bụi từ công trường, các công trình xây dựng tại New Delhi cũng tạm ngừng mọi hoạt động trong 4 ngày, từ 14/11. Một số biện pháp khác cũng được đưa ra như quy định hạn chế việc sử dụng xe tư nhân của người dân theo biển số chẵn lẻ.

