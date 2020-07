Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 14,6 triệu ca mắc, 608.433 ca tử vong

Mỹ và Brazil tiếp tục đứng đầu thế giới cả về ca mắc và ca tử vong do Covid-19. Châu Mỹ là ổ dịch lớn nhất toàn cầu. Dịch ở Ấn Độ diễn biến phức tạp.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h49 ngày 20/7/2020 (giờ Viêt Nam) như sau: Thế giới có 14.622.597 bệnh nhân Covid-19, trong đó 608.433 người đã tử vong do đại dịch này.

Trong vòng khoảng 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới ghi nhận 207.938 ca mắc Covid-19 mới và 4.190 ca tử vong mới do căn bệnh viêm đường hô hấp này.

Các điểm nóng Covid-19 trên toàn cầu. Đồ họa: Đại học Johns Hopkins.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) cao nhất thế giới lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Chile, (9) Tây Ban Nha, và (10) Anh. Danh sách này hiện có tới 5 nước châu Mỹ, số còn lại gồm 2 nước châu Âu, 1 nước châu Á, 1 nước châu Phi, và 1 nước nửa Âu nửa Á.

Trong khi đó, 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Mexico, (5) Italy, (6) Pháp, (7) Tây Ban Nha, (8) Ấn Độ, (9) Iran, và (10) Peru. Danh sách này gồm 4 nước châu Mỹ, 4 nước châu Âu, và 2 nước châu Á.

Có 7 quốc gia đồng thời xuất hiện trong 2 danh sách trên, đó là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Peru, Mexico, Tây Ban Nha, và Anh.

Như vậy, châu Mỹ đang là điểm nóng Covid-19 số 1 thế giới, còn châu Âu là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới.

Mỹ và Brazil đang tương ứng chiếm vị trí số 1 và số 2 thế giới cả về số ca mắc Covid-19 và số ca tử vong do bệnh này. Cụ thể, theo số liệu của Worldometer, Mỹ hiện ghi nhận 3.889.604 ca mắc Covid-19 (tăng 56.333 trường hợp sau khoảng 24 tiếng) và 56.333 ca tử vong do bệnh này (tăng 359 ca sau khoảng 24 tiếng). Brazil ghi nhận 2.098.389 ca mắc Covid-19 (tăng 23.143 ca sau khoảng 24 tiếng) và 79.488 ca tử vong do bệnh này (tăng 671 trường hợp sau khoảng 24 tiếng).

Ấn Độ đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất của châu Á. Quốc gia Nam Á này đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 và đứng thứ 8 thế giới về số ca tử vong do virus này. Cụ thể, Ấn Độ có 1.118.107 bệnh nhân Covid-19 (tăng tới 40.243 ca sau một ngày) và 27.503 người thiệt mạng do căn bệnh này (tăng tới 675 ca sau một ngày), bất chấp thời tiết nóng nực ở nhiều vùng của đất nước này.

Ở khu vực Trung Đông, đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực lên nền kinh tế và chính trị của Israel . Quốc gia Do Thái hiện có 50.289 ca mắc Covid-19 và 409 trường hợp tử vong do bệnh này. Dân số của Israel là hơn 9 triệu người.

Tại Đông Nam Á, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến đáng báo động ở Indonesia và Philippines. Quốc gia vạn đảo hiện có 86.521 bệnh nhân Covid-19 (tăng thêm 1.639 ca sau một ngày) và 4.143 ca tử vong do Covid-19 (thêm 127 trường hợp mới sau một ngày). Trong khi đó, Philippines ghi nhận 67.456 ca bệnh Covid-19 (tăng 2.241 ca sau một ngày) và 1.831 trường hợp tử vong do Covid-19 (tăng 58 ca sau một ngày).

Đại dịch Covid-19 hiện có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo VOV