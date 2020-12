Dịch COVID-19: Hàn Quốc chấm dứt chuỗi ngày có trên 1.000 ca/ngày

Tuy nhiên điều này không phản ánh diễn biến dịch bệnh tích cực tại Hàn Quốc bởi nguyên nhân là do công tác xét nghiệm vào thời điểm cuối tuần giảm so với ngày thường.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở xét nghiệm tạm thời ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc sáng 27/12 cho biết trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 970 ca nhiễm SARS-CoV-2, chấm dứt chuỗi ngày 10 ngày liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca/ngày.

Nguyên nhân là do công tác xét nghiệm vào thời điểm cuối tuần giảm so với ngày thường. Do đó, điều này không phản ánh diễn biến dịch bệnh tích cực tại Hàn Quốc.

Hiện, giới chức nước này vẫn đang xem xét việc nâng quy định giãn cách xã hội lên mức 3 là mức cao nhất nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hàn Quốc đang áp dụng mức giãn cách xã hội 2,5 tại thủ đô Seoul và vùng lân cận; và mức 2 tại tất cả các tỉnh, thành còn lại trên cả nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, giới chức Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết chính phủ nước này đang tìm cách cấp các khoản cứu trợ lên tới 3 triệu won (2.700 USD) cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trong một chương trình cứu trợ kinh tế mới trong dịch COVID-19 .

Gói cứu trợ khẩn cấp lần thứ ba của Chính phủ Hàn Quốc, dự kiến lên tới gần 5 nghìn tỷ won, có thể sẽ được công bố vào cuối tuần tới, sau khi được thông qua trong cuộc họp cấp cao của đảng cầm quyền và chính phủ, cũng như cuộc họp Nội các thường kỳ hằng tuần.

Động thái này diễn ra khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể ở Hàn Quốc đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính ngày càng tăng trong đó có tiền thuê nhà trong khi kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ Hàn Quốc được cho là có kế hoạch hỗ trợ từ 1-2 triệu won cho các điểm bán lẻ hàng hóa để “ổn định kinh doanh,” cùng khoảng 1 triệu won tiền hỗ trợ thuê nhà.

Các khoản hỗ trợ này sẽ chỉ dành cho các doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa và tạm ngừng hoạt động do các quy định tăng cường giãn cách xã hội của chính phủ.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng xem xét đưa cả những người lao động theo hợp đồng và những người làm nghề tự do vào chương trình cứu trợ mới. Theo đó, những người lao động đủ điều kiện sẽ nhận được 500.000 won (khoảng 450 USD).

Tại Peru, Tướng Jorge Angulo - người đứng đầu cảnh sát vùng Lima ngày 26/12 thông báo giới chức Peru đã ban hành quy định hạn chế người dân nước này tới các bãi biển nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát ổ dịch tại đây.

Tướng Angulo cho biết quy định này nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại địa điểm công cộng, qua đó tránh nguy cơ lây lan của virus SARS-CoV-2.

Các lực lượng vũ trang, cảnh sát và an ninh từ cấp địa phương được huy động tham gia giám sát thực hiện quy định trên.

Bộ Y tế Peru cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại Peru sẽ còn tăng. Báo cáo mới nhất tính đến ngày 26/12 cho thấy Peru ghi nhận tổng cộng 1.005.546 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 37.368 ca tử vong.

Cùng ngày 26/12, đài truyền hình Iran đưa tin Tehran đã mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm tại 330 thành phố và thị trấn trong nỗ lực nhằm duy trì những kết quả tích cực gần đây trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nước này.

Theo đó, lệnh giới nghiêm đang được áp dụng từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, hiện đang được áp dụng tại 108 thành phố ở “mức cam” tương ứng với tình hình dịch bệnh có nguy cơ trung bình, sẽ được mở rộng sang các thành phố ở “mức vàng” có nguy cơ dịch bệnh thấp hơn.

Theo Bộ Y tế Iran, trong 24 giờ qua, nước này có 134 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất kể từ ngày 13/9 và 5.760 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 22/10. Iran là hiện quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với 1.194.964 ca nhiễm và 54.574 ca tử vong./.

Theo Lan Phương-Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)