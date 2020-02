Hàn Quốc truy tìm gần 3.000 thành viên Tân Thiên Địa

Thống đốc tỉnh Gyeonggi lệnh cho cảnh sát truy tìm 2.995 thành viên Tân Thiên Địa, giáo phái liên quan đến đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

“Các điều tra viên mất ba tiếng để thuyết phục lãnh đạo giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) bàn giao danh sách thành viên. Họ đã giao danh sách 33.582 người ở tỉnh Gyeonggi song còn hàng nghìn thành viên đang ở các địa phương khác”, Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung ngày 28/2 cho biết.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ phun hóa chất sát trùng tại nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Dịa ở phía nam thành phố Daegu, Hàn Quốc hôm 19/2. Ảnh: AFP .

Hàn Quốc ghi nhận gần 2.400 người nhiễm nCoV và 13 ca tử vong tính đến chiều 28/2. 840 ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc, tương đương 42%, liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.

Phần lớn các ca nhiễm bệnh chưa rõ nguồn lây được cho là có liên quan đến giáo phái trên, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Giới chức Hàn Quốc cho biết 30.814 thành viên Tân Thiên Địa đã được kiểm tra sức khỏe và khoảng 740 người trong số này có triệu chứng của viêm phổi do nCoV. Các cuộc kiểm tra sức khỏe do 210 thành viên Tân Thiên Địa thực hiện thay cho nhân viên y tế của chính phủ do lãnh đạo giáo phái nói “các thành viên không hợp tác với người ngoài”.

Giáo phái Tân Thiên Địa đang là tâm điểm chú ý sau khi nữ tín đồ 61 tuổi, được gọi là “bệnh nhân số 31”, lây nCoV cho nhiều người trong các buổi lễ tại Daegu.

Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Park Yang-woo ngày 28/2 kêu gọi các nhóm tôn giáo trong nước hạn chế hoạt động và tránh tụ tập đông người để ngăn dịch Covid-19 lan rộng.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019, hiện xuất hiện ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 83.000 ca nhiễm, hơn 2.800 ca tử vong và hơn 36.000 người khỏi bệnh. Iran ghi nhận 34 ca tử vong, nhiều thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Theo Nguyễn Tiến VnExpress/CNN