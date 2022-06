Lạm phát tại Lào lên mức cao nhất trong 18 năm

Tờ Vientiane Times dẫn thông báo mới của Cục Thống kê Lào cho biết, lạm phát tại Lào trong tháng 5/2022 đã đạt 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành mức cao nhất trong vòng 18 năm trở lại đây.

Tỷ lệ lạm phát cao ảnh hưởng nhiều đến những người có thu nhập thấp tại Lào. (Ảnh minh họa: Vientiane Times)

Khủng hoảng nhiên liệu và đồng nội tệ kip tiếp tục mất giá là hai trong những nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát của Lào trong tháng 5. Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số giá tiêu dùng Lào kể từ tháng 2/2004, với 12,9%.

Lào hiện là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất ở Đông Nam Á. Điều này ảnh hưởng nhiều đến những người có thu nhập thấp, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong tiêu dùng đối với các mặt hàng cơ bản và những nhu cầu thiết yếu khác.

Tại Lào, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng nhanh hơn dự kiến ​​trong 8 tháng qua. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới, đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, cùng với đó là những lo ngại về một cú sốc kinh tế toàn cầu và khủng hoảng lương thực.

Trong tháng 5, Lào đã điều chỉnh tăng giá nhiên liệu 2 lần, làm gia tăng áp lực cho ngành giao thông và đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tại các chợ địa phương lên cao.

So với cùng kỳ năm 2021, giá nhiên liệu tháng 5/2022 đã tăng tới 92,6%, ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất và giá cả sinh hoạt. Giá khí đốt (gas), vàng và thép lần lượt tăng 39,7%, 48,5% và 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, giá phô mai, sữa và trứng tăng 27,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm khác làm tăng đáng kể lạm phát bao gồm bánh mì và bột mì (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái).

Đồng kip đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do mất cân đối cung - cầu. Hầu hết các doanh nghiệp định giá sản phẩm của họ dựa trên ngoại tệ, đặc biệt là đồng Baht của Thái Lan và đồng USD, để không bị thua lỗ.

Nhằm giải quyết các khó khăn của đất nước, Chính phủ Lào mới đây đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để giải quyết các khó khăn kinh tế như thiếu nhiên liệu, lạm phát tăng cao và thiếu ngoại tệ của nước này.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times)