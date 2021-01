Lào: Phá vụ án ma túy lớn trước khi tuồn sang nước láng giềng

Hãng Thông tấn xã quốc gia Lào (KPL) cho biết, chiều ngày 14/1, lực lượng an ninh tỉnh Bokeo đã phối hợp với cảnh sát chuyên trách phòng chống ma túy huyện Tonpheung triệt phá một đường dây ma túy khủng với số lượng hơn 400kg, khi chúng chuẩn bị tuồn ra nước ngoài.

Cảnh sát Lào kiểm kê số lượng ma túy của vụ án

Theo đó, từ nguồn tin của các trinh sát, lực lượng an ninh công an tỉnh Bokeo đã triển khai phối hợp với an ninh địa phương huyện Tonpheung truy bắt một đối tượng đi trên một chiếc ô tô bán tải. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng tên là Và-lầu (valau), 39 tuổi, trú bản Nặm-sa-mọc (Namsamok), huyện Huồi-xai (Huoixai), tỉnh Bọ-kẹo (Bokeo) khi đối tương đang trên hành trình từ huyện Tonpheung đến Sỉ-mương-ngam (Simuangngam).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 12 bao tải, bên trong là ma túy dạng đá với tổng trọng lượng hơn 400kg. Ngay lập tức đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật gồm toàn bộ số ma túy, xe ô tô bán tải, 2 điện thoại và một sợi dây chuyền vàng. Bước đầu đối tượng khai nhận chở thuê số ma túy nói trên cho một người nước ngoài.

Đối tượng bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật

Được biết, huyện Topheung, thuộc tỉnh Bokeo nằm ở vùng Tam giác vàng, là nơi giáp ranh giữa Lào-Myanmar và Thái Lan, từng nổi tiếng về các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy lớn đến các quốc gia láng giềng. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bokeo đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Lang Quốc Khánh