Miền đông nước Mỹ ngập trong bão tuyết

Nhiều thành phố miền đông Mỹ ngập trong tuyết sau khi hứng trận bão mùa đông mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Miền đông Mỹ từ ngày 29/1 hứng trận “bom bão tuyết” làm mất điện diện rộng và khiến giao thông hỗn loạn. “Bom bão tuyết” là thuật ngữ chỉ hiện tượng thời tiết cực đoan khi áp suất khí quyển giảm rất nhanh trong thời gian ngắn.

Trong ảnh là xe cào tuyết bật đèn, dọn tuyết trên lối đi bộ tại khu Manhattan, thành phố New York ngày 29/1.

Tài xế xúc tuyết khỏi xe ở Providence, thủ phủ bang Rhode Island hôm 29/1, khi trận bão tuyết mạnh tràn qua.

Nhân viên khách sạn XV Beacon ở thành phố Boston, bang Massachusetts dùng xẻng và máy dọn tuyết trước sảnh.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết trận “bom bão tuyết” này mạnh nhất trong nhiều năm qua, khiến khoảng 70 triệu người chịu ảnh hưởng, chủ yếu ở các thành phố như New York và Boston.

Một người phụ nữ dắt chó đi dạo tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York sau trận bão tuyết.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất tại bang New York và Massachusetts ghi nhận lượng tuyết dày tới 61 cm. Hơn 95.000 ngôi nhà ở Massachusetts mất điện.

Xe cào tuyết dọn đường tại thành phố Boston, bang Massachusetts ngày 29/1.

Cư dân các thị trấn và thành phố phía đông Mỹ được khuyến cáo tránh di chuyển không cần thiết trong điều kiện tầm nhìn hạn chế vì tuyết rơi. Các quan chức Long Island, New York đã phát hiện một phụ nữ chết cóng trong xe.

Ga E tại sân bay quốc tế Boston Logan không một bóng người trong lúc trận bão tuyết quét qua.

Do ảnh hưởng của bão tuyết, hơn 4.500 chuyến bay đến hoặc đi từ Mỹ bị hủy trong ngày 29/1 và 30/1.

Một người đàn ông đi trên đường ở Manhattan, New York trong lúc tuyết rơi mịt mù.

New York, New Jersey, Virginia, Maryland và Delaware ban bố tình trạng khẩn cấp đối với toàn bộ hoặc một phần bang. Thống đốc New York Kathy Hochul cảnh báo hiểm họa từ trận bão tuyết chưa kết thúc và “bây giờ là giai đoạn nguy hiểm nhất của cơn bão”.

Một tài xế lau tuyết bám trên cần gạt kính ôtô tại Cambridge, bang Massachusetts.

Công nhân dọn tuyết trên Quảng trường Thời đại ở thành phố New York.

Hai người dân đi trong Công viên Trung tâm ngập tuyết ở thành phố New York.

Sau khi quét qua 10 bang Mỹ, trận bão tuyết sẽ dịch chuyển lên phía bắc trong hôm nay và tràn vào Canada, nơi một số tỉnh đã phát cảnh báo.

