Mỹ tăng cường nhân viên liên bang tới các thành phố để đối phó bạo lực

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết sẽ cử hàng chục sỹ quan thực thi pháp luật tới các thành phố Cleveland, Milwaukee và Detroit để xử lý các vụ phạm tội bạo lực.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: SFGate)

Ngày 29/7 (giờ địa phương), Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết bộ này sẽ cử hàng chục sỹ quan thực thi pháp luật tới các thành phố Cleveland, Milwaukee và Detroit để xử lý các vụ phạm tội bạo lực, cũng như tăng cường triển khai nhân viên liên bang tới các thành phố lớn theo một chương trình do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy.

Biện pháp trên được đưa ra sau những động thái tương tự tại các thành phố Chicago, Kansas City, Missouri và Albuquerque theo Operation Legend, một sáng kiến được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng tội phạm gia tăng tại các thành phố lớn trong bối cảnh bất ổn lan rộng trên toàn quốc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd do một viên cảnh sát ở thành phố Minneapolis gây ra hôm 25/5.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ , biện pháp trên bao gồm kế hoach điều 42 nhân viên liên bang tới thành phố Detroit và ít nhất 25 nhân viên liên bang tới 2 thành phố Milwaukee và Cleveland.

Trong khi đó, cùng ngày, chính quyền thông báo từng bước rút dần lực lượng an ninh liên bang tại thành phố Portland, bang Oregan.

Trước mắt, tất cả nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) và Lực lượng Hải quan và nhập cư (ICE), sẽ bắt đầu rút khỏi Portland vào ngày 30/7 . Đây là lực lượng được triển khai hồi đầu tháng 7 tại Portland trong khuôn khổ Operation Legend nhằm bảo vệ trụ sở tòa án liên bang trước các hành vi phá hoại của những người biểu tình.

Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Chad Wolf cho hay các đặc vụ liên bang sẽ vẫn được duy trì tại Portland và được đặt trong tình trạng sẵn sàng để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương khi cần thiết. Lực lượng chấp pháp địa phương sẽ bắt đầu tiếp quản việc đảm bảo an ninh các tài sản, đặc biệt là tài sản liên bang và tuần tra trên đường phố.

Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Trump đã điều các đội đặc nhiệm liên bang tới thành phố miền Tây Portland nhằm hỗ trợ cảnh sát địa phương ngăn chặn làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và tình trạng cảnh sát da trắng mạnh tay với người da màu tại đây. Những người biểu tình quá khích đã gây hư hỏng trụ sở tòa án liên bang và nhiều tòa nhà công sở.

Operation Legend là chương trình triển khai các đặc vụ liên bang hỗ trợ cảnh sát địa phương nhằm đối phó với điều mà Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định là sự gia tăng của tình trạng tội phạm bạo lực. Chương trình đã khiến tình trạng căng thẳng tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ sau cái chết của công dân da màu George Floyd liên quan tới cảnh sát da trắng ở thành phố Minneapolis thêm căng thẳng.

Thị trưởng của một số thành phố tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ chính quyền, song một số thị trưởng khác cho rằng đây là cách mà vị tổng thống đảng Cộng hòa muốn tranh thủ sự ủng hộ trong chiến dịch tái tranh cử./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)